Trump licenzia la portavoce della Casa Bianca dopo appena cinque giorni

Zacharia aveva assunto ufficialmente l'incarico lunedì, dopo che Trump ne aveva annunciato la nomina su Truth Social alla fine della settimana precedente. Il suo primo briefing, martedì, era stato uno dei più brevi della storia e aveva suscitato numerose critiche per la sua preparazione. A far precipitare la situazione è stata però la rivelazione secondo cui Zacharia non avrebbe superato l'esame di abilitazione alla professione forense, pur presentandosi come avvocata. Una circostanza che avrebbe irritato il presidente. «Dovrebbe riconsiderare l'incarico. Se fossi in lei ci penserei due volte», aveva dichiarato Trump poco prima che i media americani riferissero del licenziamento.