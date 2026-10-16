Salvini, Piantedosi e Molteni tutti insieme sul lago di Como: ecco perché

Il nuovo presidio: 13 agenti e otto mezzi

La struttura può contare su 13 agenti, quasi il doppio rispetto ai sette del precedente presidio mobile, e su otto mezzi: quattro autovetture e quattro motocicli. Il personale avrà inoltre a disposizione alloggi dedicati, consegnati durante l'inaugurazione.



Molteni: «Una giornata storica per la sicurezza del lago di Como»

Il sottosegretario Nicola Molteni ha definito l'inaugurazione «una giornata storica per la legalità e la sicurezza del lago di Como», sottolineando l'importanza di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. Secondo Molteni, si tratta di «un presidio strategico, fortemente voluto e atteso da anni, che finalmente arriva al traguardo e che migliorerà la vivibilità per i cittadini».

Turismo e sicurezza, le sfide del territorio

Il distaccamento risponde alle esigenze di un'area caratterizzata da una viabilità complessa e da intensi flussi turistici, che richiedono una presenza costante delle forze dell'ordine. «Il Lago di Como è una destinazione turistica di eccellenza internazionale e la sua crescita, in termini di attrattività, competitività e capacità di accoglienza, passa anche dalla garanzia di elevati standard di sicurezza. È questa la vera sfida vinta: coniugare sviluppo e sicurezza, turismo e legalità, crescita economica e tutela dei cittadini», ha concluso Molteni.