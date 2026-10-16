Salvini, Piantedosi e Molteni tutti insieme sul lago di Como: ecco perché
Inaugurato il nuovo distaccamento della Polizia Stradale a Sala Comacina con 13 agenti e otto mezzi per rafforzare i controlli sul territorio.
Inaugurato il nuovo distaccamento della Polizia Stradale a Sala Comacina con 13 agenti e otto mezzi per rafforzare i controlli sul territorio.
COMO - È stato inaugurato oggi, venerdì 16 ottobre, alle 11, il nuovo distaccamento permanente della Polizia Stradale di Sala Comacina, sul lago di Como, già operativo dall'inizio di agosto.
Alla cerimonia hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario al Viminale Nicola Molteni e il capo della Polizia Vittorio Pisani. Presenti anche il sindaco Roberto Greppi e rappresentanti delle autorità locali.
Il nuovo presidio: 13 agenti e otto mezzi
La struttura può contare su 13 agenti, quasi il doppio rispetto ai sette del precedente presidio mobile, e su otto mezzi: quattro autovetture e quattro motocicli. Il personale avrà inoltre a disposizione alloggi dedicati, consegnati durante l'inaugurazione.
Molteni: «Una giornata storica per la sicurezza del lago di Como»
Il sottosegretario Nicola Molteni ha definito l'inaugurazione «una giornata storica per la legalità e la sicurezza del lago di Como», sottolineando l'importanza di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. Secondo Molteni, si tratta di «un presidio strategico, fortemente voluto e atteso da anni, che finalmente arriva al traguardo e che migliorerà la vivibilità per i cittadini».
Turismo e sicurezza, le sfide del territorio
Il distaccamento risponde alle esigenze di un'area caratterizzata da una viabilità complessa e da intensi flussi turistici, che richiedono una presenza costante delle forze dell'ordine. «Il Lago di Como è una destinazione turistica di eccellenza internazionale e la sua crescita, in termini di attrattività, competitività e capacità di accoglienza, passa anche dalla garanzia di elevati standard di sicurezza. È questa la vera sfida vinta: coniugare sviluppo e sicurezza, turismo e legalità, crescita economica e tutela dei cittadini», ha concluso Molteni.