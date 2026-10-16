Venezia, nel 2027 si pagherà l'ingresso per 72 giorni

Il sistema prevede generalmente il download di un codice QR sul cellulare, da utilizzare per accedere alla città. I controlli, tuttavia, non impediscono a numerosi visitatori di aggirare il pagamento. Nel corso del 2026, oltre 650mila turisti hanno acquistato il biglietto, garantendo alle casse comunali entrate superiori a cinque milioni di euro. Chi soggiorna almeno una notte in città è esentato dal ticket d'ingresso, ma deve comunque versare la tassa di soggiorno. Sono inoltre previste esenzioni per alcune categorie di persone.

L'amministrazione comunale ribadisce che l'obiettivo principale non è aumentare le entrate, bensì gestire meglio i flussi turistici. È anche per questo motivo che si è discusso di tariffe decisamente più elevate. Un eventuale aumento, però, non dipende esclusivamente dalle autorità veneziane: è necessaria anche l'approvazione del governo italiano. Finora, in ogni caso, l'introduzione del biglietto non ha provocato una diminuzione del numero di visitatori.