Pensione: 65 anni per tutti? È ora di cambiare le regole
Elio Del Biaggio
Viviamo più a lungo, ma non tutti iniziano a lavorare alla stessa età, svolgono le stesse professioni o arrivano alla pensione nelle medesime condizioni: servono flessibilità, equità e soprattutto libertà di scelta.
Ha ancora senso stabilire un'età pensionabile uguale per tutti, indipendentemente da quando si è iniziato a lavorare, dagli anni di contributi versati, dal mestiere svolto e dalle condizioni personali? È una domanda che merita una riflessione seria, soprattutto in una società nella quale l'aspettativa di vita continua ad aumentare e gli equilibri previdenziali diventano sempre più delicati.
Se viviamo più a lungo, è ragionevole ripensare anche la durata della vita lavorativa, ma aumentare indiscriminatamente l'età pensionabile non può essere l'unica risposta. Non è la stessa cosa iniziare a lavorare a 16 anni oppure a 25, trascorrere quarant'anni in un cantiere o in fabbrica oppure svolgere un'attività prevalentemente intellettuale: le fatiche, le responsabilità, le condizioni di salute e le possibilità di continuare a lavorare non sono uguali per tutti.
Perché, allora, applicare lo stesso criterio a percorsi così differenti?
Un sistema previdenziale moderno dovrebbe considerare non soltanto l'età anagrafica, ma anche gli anni effettivi di contribuzione, l'età di ingresso nel mondo del lavoro e la tipologia di professione. Chi ha già maturato 43 o 45 anni di contributi dovrebbe poter accedere al pensionamento secondo criteri adeguati, mentre chi conserva energie, motivazione e capacità professionali dovrebbe poter continuare anche oltre i 65 anni, senza penalizzazioni eccessive.
La libertà dovrebbe valere in entrambe le direzioni: poter smettere prima, quando le condizioni lo giustificano, ma anche poter proseguire a 67, 68, 70 anni o oltre, se lo si desidera.
C'è poi la questione delle differenze tra uomini e donne: la parità dell'età pensionabile non significa automaticamente parità delle condizioni. Maternità, lavoro a tempo parziale, responsabilità familiari e interruzioni professionali hanno spesso inciso maggiormente sulle carriere femminili e sui relativi contributi. Anche queste realtà devono trovare un riconoscimento equo, senza creare nuovi privilegi o discriminazioni.
Naturalmente, la sostenibilità finanziaria dell'AVS e della previdenza professionale non può essere ignorata: l'aumento della longevità, il rapporto tra popolazione attiva e pensionati e il finanziamento delle rendite impongono scelte responsabili. Ma non si può chiedere alle persone di lavorare più a lungo e, contemporaneamente, permettere alle aziende di escluderle dal mercato del lavoro per ragioni anagrafiche.
Occorre quindi una riforma che accompagni il cambiamento demografico, valorizzi l'esperienza, favorisca il pensionamento graduale e riconosca le differenze tra professioni e percorsi contributivi.
La pensione non dovrebbe essere né un obbligo di smettere né un obbligo di continuare, ma dovrebbe rappresentare una scelta possibile, dignitosa e sostenibile.
Forse è arrivato il momento di superare la logica dei 65 anni uguali per tutti e passare a un sistema più flessibile, nel quale contino gli anni lavorati, i contributi versati, il tipo di professione e la volontà individuale. Perché non tutti iniziano a lavorare alla stessa età, non tutti svolgono lo stesso mestiere e non tutti arrivano alla pensione nelle medesime condizioni. Perché, allora, dovrebbero essere trattati tutti allo stesso modo?