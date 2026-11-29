Forse è arrivato il momento di superare la logica dei 65 anni uguali per tutti e passare a un sistema più flessibile, nel quale contino gli anni lavorati, i contributi versati, il tipo di professione e la volontà individuale. Perché non tutti iniziano a lavorare alla stessa età, non tutti svolgono lo stesso mestiere e non tutti arrivano alla pensione nelle medesime condizioni. Perché, allora, dovrebbero essere trattati tutti allo stesso modo?