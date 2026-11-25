Basta.



Basta sentire i gran consiglieri parlare dei giovani, per i giovani, con i giovani.



Perché la verità è una sola: i problemi ai giovani glieli abbiamo già causati noi. Troppi.



Noi adulti, voi politici, voi che per anni avete deciso per loro senza di loro. Cosa state lasciando a loro? un Ticino con meno lavoro, meno opportunità, affitti impossibili, precarietà, e un futuro da cercare oltre Gottardo se vogliono campare dignitosamente.



E adesso avete anche il coraggio di usarli come scusa in aula?



In Gran Consiglio non si lavora più per il cittadino. Si fa teatrino. Si litigano le poltrone, si difendono i partiti, si fanno le inchieste per farsi la guerra tra di voi. Si prolungano le sedute non per risolvere i problemi, ma per allungare le polemiche.



Questa non è politica. Questa è irresponsabilità.



Un gran consigliere ha una responsabilità enorme: rappresenta la gente. Non rappresenta sé stesso, non rappresenta il suo partito, non rappresenta la sua carriera. Rappresenta il cittadino che fatica ad arrivare a fine mese, la famiglia che non trova un asilo nido, il giovane che non trova un apprendistato.



Se non siete capaci di assumervi questa responsabilità, andate a casa. Lasciate il posto a chi ha ancora voglia di lavorare davvero.



E lasciate in pace i giovani.



Smettetela di nominarli in ogni discorso per farvi belli. Smettetela di promettere loro opportunità che poi non create. Smettetela di usarli come alibi per i vostri fallimenti.



Ai giovani avete già tolto abbastanza. Non togliete loro anche la dignità di vedere un Parlamento serio.



Quello che avete dimostrato in questi dibattiti è vergognoso. Vergognoso per il Ticino, vergognoso per chi vi ha votato, vergognoso davanti a chi verrà dopo di voi.



Assumetevi le vostre responsabilità. Oppure abbiate almeno il coraggio di ammettere che non ne siete all'altezza.



Sandro Fora un cittadino comune