Ma questa anomalia non stupì molto: di fronte al carovita e ai miliardi spesi nel salvataggio del Credit Suisse, in molti riconobbero che si poteva fare di più per chi aveva lavorato per una vita.

Arrivando quindi a oggi, è molto difficile accettare che da Berna l'unica soluzione trovata al finanziamento dell'AVS sia stato l'aumento dell'IVA, ancora più se alcuni partiti, come il PLR e l'UDC, non fanno mistero di essere tutt'ora convinti che la soluzione sia alzare l'età pensionabile - come se le urne non fossero state abbastanza chiare!