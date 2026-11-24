Un NO di sinistra al finanziamento via IVA dell'AVS
di Rosa J. Gallmann, GISO
di Rosa J. Gallmann, GISO
Che data storica è stata il 3 marzo del 2024! Mai giornata fu più chiara sul sentimento della popolazione svizzera, che alle urne disse SÌ a un potenziamento delle rendite di AVS e un chiaro, deciso NO all'innalzamento dell'età pensionabile.
Una gigantesca vittoria della sinistra, ma anche una anomalia democratica: mai un potenziamento del welfare state era stato così popolare anche fra gli elettori di destra (in barba ai partiti di riferimento, che alle urne chiedevano il risultato tutto opposto: tenetevi 12 mensilità e andate in pensione più anziani).
Ma questa anomalia non stupì molto: di fronte al carovita e ai miliardi spesi nel salvataggio del Credit Suisse, in molti riconobbero che si poteva fare di più per chi aveva lavorato per una vita.
Arrivando quindi a oggi, è molto difficile accettare che da Berna l'unica soluzione trovata al finanziamento dell'AVS sia stato l'aumento dell'IVA, ancora più se alcuni partiti, come il PLR e l'UDC, non fanno mistero di essere tutt'ora convinti che la soluzione sia alzare l'età pensionabile - come se le urne non fossero state abbastanza chiare!
Il dibattito pubblico al riguardo sembra suggerire proprio questo: più IVA o pensione ben oltre i 65. Ma altre opzioni esistono: sono state tolte troppo celermente dai tavoli di Berna, oppure non ci sono mai arrivate. Di certo, col peso che hanno alle Camere i partiti per i quali dovremmo lavorare per sempre, è facile capire come mai non siano arrivate al voto.
È interessante notare che ad agosto 2025, mentre a Berna ci si avvicinava a discutere proprio di questo, un sondaggio a cura di Demoscope proponeva cinque opzioni di finanziamento dell'AVS. La proposta più popolare? Un aumento dell'imposta federale sui redditi imponibili superiori a 100'000 franchi. Le due meno popolari? Proprio IVA e innalzamento dell'età pensionabile...
Sarebbe ora che a Berna si provi a trovare soluzioni alternative. Il nostro sistema fiscale verte sulla imposizione sui salari, andando a nutrirsi proprio di chi lavora duro e ogni mese ridà qualcosa allo Stato.
Sarebbe d'auspicio che si spostasse il focus dai salari al patrimonio, così che chi lavora goda di quello che si suda e che gli svizzeri tutti contribuiscano agli investimenti come l'AVS in base alle proprie personali possibilità.
In questa ottica, il 29 novembre mandiamo un chiaro messaggio a Berna: l'AVS non va finanziata ai danni di chi ha sudato per una vita, e nessuno andrà in pensione oltre i 65 anni. Le soluzioni al di fuori dell'IVA esistono, per cui io voterò NO.