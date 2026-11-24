Le nuove disposizioni introducono facilitazioni per il commercio con 36 Paesi partner (inclusi gli Stati UE e AELS) dotati di sistemi di controllo analoghi al nostro. Non si tratta di aprire le porte a chiunque, bensì di rendere praticabile e sicura la cooperazione con partner che condividono standard e principi comparabili. I Paesi europei assorbono l’80% delle nostre esportazioni di materiale bellico. Per le nostre aziende, rimanere integrate nelle filiere internazionali dipende dalla certezza e dall’affidabilità delle forniture. Se un committente estero teme che un componente svizzero diventi indisponibile a causa di ostacoli normativi, si rivolgerà altrove. Gli annunci di Germania e Paesi Bassi di rinunciare agli acquisti da imprese svizzere dimostrano quanto sia reale questo rischio.