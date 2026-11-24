Non solo armi...
Cosimo Lupi
La revisione della legge federale sul materiale bellico (LMB) non riguarda soltanto i produttori di armamenti, ma un vasto tessuto di PMI attive nella meccanica di precisione, nell’elettronica, nella sensoristica, nel software e nei materiali avanzati. In questi settori, le tecnologie cosiddette “dual use” trovano applicazione sia civile sia militare: le frontiere tra i due ambiti sono sempre meno nette e perfino componenti concepiti per uso civile possono essere impiegati a fini militari. Restrizioni eccessivamente rigide rischiano perciò di colpire direttamente anche la produzione civile.
Le nuove disposizioni introducono facilitazioni per il commercio con 36 Paesi partner (inclusi gli Stati UE e AELS) dotati di sistemi di controllo analoghi al nostro. Non si tratta di aprire le porte a chiunque, bensì di rendere praticabile e sicura la cooperazione con partner che condividono standard e principi comparabili. I Paesi europei assorbono l’80% delle nostre esportazioni di materiale bellico. Per le nostre aziende, rimanere integrate nelle filiere internazionali dipende dalla certezza e dall’affidabilità delle forniture. Se un committente estero teme che un componente svizzero diventi indisponibile a causa di ostacoli normativi, si rivolgerà altrove. Gli annunci di Germania e Paesi Bassi di rinunciare agli acquisti da imprese svizzere dimostrano quanto sia reale questo rischio.
Maggiore flessibilità non significa assenza di regole. L’esportazione rimarrà vietata se il Paese destinatario è coinvolto in un conflitto armato. Anche verso i 36 partner sussiste la possibilità di imporre limiti qualora subentrino contrasti con il diritto della neutralità o con gli interessi di politica estera e di sicurezza della Svizzera. Il Consiglio federale mantiene la facoltà di intervenire, affiancato dall’efficace sistema di controllo della SECO.
Rifiutare la revisione della LMB rischia di isolare le imprese svizzere dai mercati esteri, indispensabili per un mercato interno troppo ristretto. La questione tocca da vicino anche il Ticino, le cui PMI operano spesso come fornitrici e subfornitrici specializzate. L’intero comparto genera a livello nazionale circa 14’000 impieghi diretti nella difesa, che salgono a 137’000 posti e 34,6 miliardi di franchi di valore aggiunto considerando il potenziale “dual use”.