Per troppo tempo la popolazione ha accettato passivamente interventi imposti dall’alto e questa disponibilità è stata, probabilmente, interpretata come un consenso incondizionato. Oggi, però, la sensibilità nei confronti del territorio è cambiata. I cittadini chiedono di essere ascoltati e di poter contribuire a definire un progetto che influenzerà il futuro dell’intera regione per le prossime generazioni.

Non è più sostenibile giustificare l’assenza di soluzioni migliori unicamente con motivazioni economiche. Al contrario, occorre affrontare la questione con una visione più ampia e lungimirante, individuando modalità di finanziamento che consentano di migliorare il progetto senza compromettere la sostenibilità finanziaria complessiva. Parallelamente, è necessario ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, evitando spese superflue e progettazioni che non apportano un reale valore aggiunto.