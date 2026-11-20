POLUME, i soldi per la copertura non ci sono?
Lorenzo Cavagliotti, membro LEA
Secondo USTRA, la richiesta avanzata dalla popolazione del Mendrisiotto e dai Comuni coinvolti nel progetto di interrare il più possibile il tracciato autostradale non può essere accolta esclusivamente per ragioni finanziarie.
Tuttavia, il Mendrisiotto convive da decenni con le conseguenze di importanti infrastrutture viarie che hanno profondamente segnato il territorio. Oggi è giunto il momento di cogliere l’occasione per correggere, almeno in parte, gli errori e le scelte del passato, ricucendo le ferite che hanno frammentato il paesaggio e compromesso la qualità di vita di molti cittadini.
Per troppo tempo la popolazione ha accettato passivamente interventi imposti dall’alto e questa disponibilità è stata, probabilmente, interpretata come un consenso incondizionato. Oggi, però, la sensibilità nei confronti del territorio è cambiata. I cittadini chiedono di essere ascoltati e di poter contribuire a definire un progetto che influenzerà il futuro dell’intera regione per le prossime generazioni.
Non è più sostenibile giustificare l’assenza di soluzioni migliori unicamente con motivazioni economiche. Al contrario, occorre affrontare la questione con una visione più ampia e lungimirante, individuando modalità di finanziamento che consentano di migliorare il progetto senza compromettere la sostenibilità finanziaria complessiva. Parallelamente, è necessario ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, evitando spese superflue e progettazioni che non apportano un reale valore aggiunto.
Un’opera di tale portata richiede infatti una visione strategica orientata al futuro, capace di guardare oltre le esigenze immediate. Negli ultimi decenni la popolazione ha sviluppato una crescente consapevolezza dell’importanza di preservare il territorio, il paesaggio e la qualità dell’ambiente in cui vive.
Per questo motivo è necessario investire con coraggio e spirito innovativo, creando un’infrastruttura che rappresenti non soltanto una risposta alle esigenze della mobilità, ma anche un’opportunità di riqualificazione territoriale e di valorizzazione del Mendrisiotto. Il valore generato da un intervento di qualità deve poter essere tramandato alle future generazioni.
Una possibile soluzione potrebbe nascere da una collaborazione tra i Comuni del Mendrisiotto e il Cantone. Da un lato, i Comuni potrebbero partecipare al finanziamento dell’opera attraverso contributi, dall’altro, il Cantone potrebbe assumere un ruolo attivo, come già avvenuto in altri importanti progetti territoriali realizzati in Ticino.
Inoltre, andrebbe valutata la possibilità di razionalizzare alcune misure compensatorie, laddove possibile, al fine di contenere ulteriormente i costi.
Questa potrebbe rappresentare una strada per realizzare un progetto moderno, sostenibile e realmente al passo con i tempi, capace di conciliare le esigenze della mobilità con quelle del territorio e della popolazione.