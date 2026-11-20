Diciotto, in tasca
Capita in questi giorni, in molte case. Un ragazzino di dodici o tredici anni chiede il nuovo gioco di cui parlano tutti, quello che i compagni hanno già o dicono di avere. Il genitore guarda la copertina, vede un'auto, una città al tramonto, due protagonisti. Non sa bene che cosa ci sia dentro. E spesso non sa nemmeno a chi chiederlo.
Il gioco è GTA 6, uscito in questi giorni. Sulla confezione c'è un bollino PEGI 18: il sistema europeo di classificazione lo indica per soli adulti, per la violenza forte e realistica, i temi sessuali e l'uso di droghe. Mi chiedo però se diciotto anni bastino davvero a renderlo innocuo: la ricerca, su questo, non dà risposte nette nemmeno per gli adulti. Lo stesso giorno è stato pubblicato lo studio JAMES 2026, che ogni due anni fotografa le abitudini digitali dei giovani in Svizzera dai 12 ai 19 anni. Due notizie lontane, che a me sembrano parlarsi.
Non credo che un videogioco, da solo, renda violento qualcuno. La ricerca su questo discute ancora, e i nostri ragazzi sono in genere più svegli e più consapevoli di quanto pensiamo. Conoscono questi strumenti meglio di noi. Proprio per questo mi chiedo se a volte non siamo noi adulti a sottovalutare quello che hanno tra le mani.
Da sempre impariamo guardando. Copiamo i gesti, le parole, il modo di stare al mondo di chi ci sta intorno. È così che si cresce. Mi colpisce allora che la violenza, già così presente nelle notizie, nelle guerre, a volte nelle case, entri anche nel gioco con il volto della vita normale: una città, un'auto, una giornata qualunque. E che stia in tasca, sempre a portata di mano.
Il rischio, mi sembra, non riguarda tanto le scene più forti, che tutti vedono. Riguarda quelle più sottili: il tutto e subito, i piccoli giochi di potere, certi modi di trattare l'altro che fuori dallo schermo cerchiamo di dire che non vanno bene. Lì dentro rischiano di sembrare normali.
Dall'altra parte c'è un imbarazzo di cui si parla poco. Quello del genitore che non vuole sembrare antiquato, che non conosce il gioco e teme di dire di no senza sapere perché. E allora lascia correre, o vieta senza spiegare. In entrambi i casi il ragazzo resta solo davanti allo schermo.
Forse varrebbe la pena che famiglie, associazioni e Comuni trovassero più occasioni per parlare di videogiochi senza allarme e senza giudizio, magari con chi li conosce bene, giovani compresi. Non per dire che cosa è proibito, ma per capire insieme che cosa si guarda.
Stasera, in qualche salotto del Ticino, un ragazzino accenderà la console. Forse, per una volta, accanto a lui ci sarà un adulto che chiede: fammi vedere.