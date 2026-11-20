Non credo che un videogioco, da solo, renda violento qualcuno. La ricerca su questo discute ancora, e i nostri ragazzi sono in genere più svegli e più consapevoli di quanto pensiamo. Conoscono questi strumenti meglio di noi. Proprio per questo mi chiedo se a volte non siamo noi adulti a sottovalutare quello che hanno tra le mani.

Da sempre impariamo guardando. Copiamo i gesti, le parole, il modo di stare al mondo di chi ci sta intorno. È così che si cresce. Mi colpisce allora che la violenza, già così presente nelle notizie, nelle guerre, a volte nelle case, entri anche nel gioco con il volto della vita normale: una città, un'auto, una giornata qualunque. E che stia in tasca, sempre a portata di mano.