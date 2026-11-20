Le conseguenze di questo cortocircuito normativo sono già visibili e colpiscono economia, posti di lavoro e innovazione. Quando le aziende delocalizzano per aggirare vincoli eccessivamente rigidi, non perdiamo solo quote di mercato, ma un patrimonio tecnologico insostituibile, fatto di meccanica di precisione, elettronica e software. Sono competenze che creano impieghi ad alto valore aggiunto e sostengono la formazione dei giovani apprendisti. Una volta che questo know-how ha lasciato la Svizzera, ricostruirlo è un processo lungo, costoso e spesso impossibile.

Il tema non riguarda solo i grandi produttori, ma tocca una fitta rete di piccole e medie imprese. Anche il Ticino vanta PMI e fornitori specializzati inseriti in queste catene internazionali del valore: indebolire la filiera significa colpire l’indotto locale e l’economia reale delle nostre regioni.