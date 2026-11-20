Legge sul materiale bellico: l'autonomia e la sicurezza non ammettono dogmi
Samuele Cillo - Vicepresidente GLRT e membro del comitato «Sì alla legge sul materiale bellico»
Il mutamento dello scenario internazionale e l’instabilità geopolitica alle porte dell’Europa ci costringono a una riflessione pragmatica, libera da approcci ideologici. La revisione della Legge sul materiale bellico (LMB), sostenuta da Consiglio federale e Parlamento e sottoposta al voto il 29 novembre, tocca un pilastro del Paese: la capacità di garantire una neutralità armata credibile, in grado di adattarsi a una complessa «geometria variabile» globale.
Storicamente la neutralità non si è mai tradotta in un passivo isolamento. Al contrario, richiede un esercito pronto all’impiego e una solida base industriale e tecnologica nazionale in grado di sostenerlo. Oggi pensare di limitare le nostre aziende al ristretto fabbisogno del mercato interno è un’illusione economica. I numeri parlano chiaro: oltre l’80% del materiale bellico svizzero è destinato ai partner europei. È lì che si decide il futuro della nostra industria. E un cliente europeo – con standard democratici e meccanismi di controllo analoghi ai nostri – che teme di non poter ricevere componenti o ricambi in un momento di crisi, sceglierà semplicemente di rifornirsi altrove.
Le conseguenze di questo cortocircuito normativo sono già visibili e colpiscono economia, posti di lavoro e innovazione. Quando le aziende delocalizzano per aggirare vincoli eccessivamente rigidi, non perdiamo solo quote di mercato, ma un patrimonio tecnologico insostituibile, fatto di meccanica di precisione, elettronica e software. Sono competenze che creano impieghi ad alto valore aggiunto e sostengono la formazione dei giovani apprendisti. Una volta che questo know-how ha lasciato la Svizzera, ricostruirlo è un processo lungo, costoso e spesso impossibile.
Il tema non riguarda solo i grandi produttori, ma tocca una fitta rete di piccole e medie imprese. Anche il Ticino vanta PMI e fornitori specializzati inseriti in queste catene internazionali del valore: indebolire la filiera significa colpire l’indotto locale e l’economia reale delle nostre regioni.
Introdurre una maggiore flessibilità nei confronti dei 36 Stati partner, anche in materia di riesportazione, non significa eliminare i controlli né concedere un «assegno in bianco». Le esportazioni continueranno a essere vagliate caso per caso e il Consiglio federale manterrà intatta la facoltà di intervenire a tutela degli interessi di politica estera e di sicurezza del Paese.
Flessibilità e responsabilità possono e devono coesistere. Salvaguardare la nostra piazza industriale e restare un partner internazionale prevedibile e affidabile è l’unico modo per garantire il nostro benessere e la nostra sicurezza. Per questo il 29 novembre la revisione della LMB merita un convinto sì.