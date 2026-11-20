Tutti in piazza, ma non per i problemi di casa nostra!
Elio Del Biaggio
C'è sempre un buon motivo per scendere in piazza: si manifesta per il clima, per la Palestina, contro le guerre, in favore dell’Ucraina, per le ingiustizie che colpiscono popolazioni lontane e per tante altre cause internazionali. Temi importanti, certamente, che meritano attenzione, sensibilità e solidarietà. Ma c'è una domanda che dovrebbe farci riflettere: dove sono tutte queste piazze quando i problemi riguardano direttamente noi, le nostre famiglie e il nostro futuro?
Perché mentre ci si mobilita per ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza, sembra esserci molta meno disponibilità a protestare contro il continuo aumento dei premi di cassa malati, il costo degli alloggi, l'esplosione dei prezzi, l'inflazione, le bollette, i trasporti, l’energia, le tasse e una pressione economica che mette sempre più famiglie in difficoltà.
E che dire della disoccupazione, del dumping salariale, dei giovani che non trovano opportunità, degli stipendi che faticano a tenere il passo con il costo della vita e di una generazione che rischia di vedere compromesse le proprie prospettive? Chi manifesta per loro? Chi riempie le piazze per chiedere risposte concrete, maggiore attenzione al mercato del lavoro e condizioni dignitose per chi vive e lavora nel nostro Paese?
Nel frattempo, la politica continua a dispensare promesse: meno tasse, premi di cassa malati più sostenibili, nuovi posti di lavoro, maggiori opportunità per i giovani, alloggi accessibili, sostegno alle famiglie e potere d'acquisto da difendere. Il solito copione, puntualmente riproposto a ogni tornata elettorale, tra rassicurazioni, annunci di cambiamento, sorrisi e strette di mano. Poi, una volta conquistata o riconfermata la poltrona, molte di quelle parole sembrano dissolversi come neve al Sole, lasciando spazio a giustificazioni, rinvii e questioni irrisolte.
Intanto, i problemi restano, spesso si aggravano e continuano a presentare il conto ai cittadini. C'è persino chi riesce a ottenere una riconferma elettorale senza poter vantare risultati tangibili o soluzioni concrete. Ma evidentemente, per qualcuno, basta cambiare slogan, rinnovare il repertorio delle promesse e ripresentarsi davanti agli elettori per ricominciare tutto da capo, come se nulla fosse.
E così, tra aspettative disattese, parole mai trasformate in fatti e responsabilità troppo spesso eluse, il prezzo più alto continua a ricadere sempre sugli stessi: i cittadini.
Ci si interroga, inoltre, sull'entità delle risorse pubbliche destinate agli aiuti internazionali, ai finanziamenti di Stati e Paesi esteri e alle diverse forme di sostegno riservate a chi arriva in Svizzera. Non si tratta di mettere in discussione la solidarietà o l'assistenza verso chi ne ha realmente bisogno, bensì di chiedere trasparenza, criteri rigorosi, controlli e un maggiore equilibrio nell'impiego del denaro pubblico. Perché, accanto agli impegni umanitari e internazionali, non possono passare in secondo piano le esigenze di chi vive, lavora, paga le imposte e contribuisce quotidianamente al funzionamento del nostro Paese.
La solidarietà non dovrebbe avere confini, ma nemmeno dimenticare chi quei confini li abita e sostiene, attraverso il proprio lavoro, le proprie imposte e i propri sacrifici.
Non è una questione di essere contro qualcuno o contro qualcosa: è una questione di priorità, proporzioni e responsabilità. Non possiamo indignarci per tutto ciò che succede nel mondo e poi abituarci, quasi con rassegnazione, a tutto quello che peggiora nella nostra quotidianità. E non possiamo nemmeno continuare ad accontentarci di una politica fatta di dichiarazioni, contrapposizioni e promesse, quando ciò che serve sono decisioni, interventi e risultati verificabili.
Forse è arrivato il momento di riportare un po' di attenzione anche nelle piazze di casa nostra, perché il futuro dei nostri giovani, il potere d'acquisto delle famiglie, la sicurezza economica degli anziani, il lavoro e la possibilità di vivere dignitosamente non sono battaglie secondarie: sono questioni che ci riguardano direttamente e sulle quali chi governa dovrebbe essere chiamato a rispondere, non soltanto a promettere.
Manifestare per il mondo è legittimo, ma dimenticarsi dei problemi di casa propria non dovrebbe diventare un'abitudine. Allo stesso modo, per la politica non può continuare a essere sufficiente promettere senza mantenere, chiedere fiducia senza rendere conto dei risultati e ripresentarsi puntualmente con nuovi slogan come se nulla fosse.
La solidarietà verso il mondo non deve farci dimenticare le responsabilità verso casa nostra, perché anche chi vive, lavora e contribuisce al nostro Paese ha diritto ad ascolto, attenzione e risposte concrete. Non servono altre dichiarazioni d'intenti, ma fatti, scelte e soluzioni, poiché il futuro non si difende con le parole, né i problemi si risolvono voltandosi dall'altra parte. E quando a prevalere sono il silenzio, l'indifferenza e le promesse disattese, prima o poi il conto lo paghiamo tutti.