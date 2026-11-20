Non è una questione di essere contro qualcuno o contro qualcosa: è una questione di priorità, proporzioni e responsabilità. Non possiamo indignarci per tutto ciò che succede nel mondo e poi abituarci, quasi con rassegnazione, a tutto quello che peggiora nella nostra quotidianità. E non possiamo nemmeno continuare ad accontentarci di una politica fatta di dichiarazioni, contrapposizioni e promesse, quando ciò che serve sono decisioni, interventi e risultati verificabili.

Forse è arrivato il momento di riportare un po' di attenzione anche nelle piazze di casa nostra, perché il futuro dei nostri giovani, il potere d'acquisto delle famiglie, la sicurezza economica degli anziani, il lavoro e la possibilità di vivere dignitosamente non sono battaglie secondarie: sono questioni che ci riguardano direttamente e sulle quali chi governa dovrebbe essere chiamato a rispondere, non soltanto a promettere.