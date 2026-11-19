L'iniziativa vuole infatti mantenere l'imposizione congiunta dei coniugi a livello federale, sancendola addirittura nella Costituzione. Se approvata, si rischierebbe di creare un sistema fiscale a due velocità: tassazione congiunta per la Confederazione e individuale per Cantoni e Comuni. Due modelli diversi che aumenterebbero la burocrazia per contribuenti e amministrazioni. L'obbligo costituzionale entrerebbe inoltre in contrasto con la riforma approvata in marzo, mettendone a rischio l'attuazione.

Resterebbero anche gli ostacoli fiscali legati al secondo reddito della coppia, spesso quello della donna. Il lavoro deve essere incentivato, non penalizzato, e il fisco non dovrebbe condizionare le scelte professionali e familiari.