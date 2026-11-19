Le riforme si attuano, non si rimettono continuamente in discussione
Petra Schnellmann, consigliera comunale PLR – Lugano
Lo scorso 8 marzo, il popolo svizzero ha approvato con il 54,23% dei voti l'introduzione dell'imposizione individuale. L'ho sostenuta perché fondata su un principio semplice: ogni persona deve essere considerata fiscalmente come individuo, indipendentemente dal proprio stato civile. Il matrimonio non deve essere né penalizzato né privilegiato dal sistema fiscale.
Eppure, il prossimo 29 novembre saremo nuovamente chiamati alle urne sull'iniziativa del Centro contro la penalizzazione fiscale del matrimonio. L'obiettivo è condivisibile, ma la proposta rischia di compromettere la riforma approvata.
L'iniziativa vuole infatti mantenere l'imposizione congiunta dei coniugi a livello federale, sancendola addirittura nella Costituzione. Se approvata, si rischierebbe di creare un sistema fiscale a due velocità: tassazione congiunta per la Confederazione e individuale per Cantoni e Comuni. Due modelli diversi che aumenterebbero la burocrazia per contribuenti e amministrazioni. L'obbligo costituzionale entrerebbe inoltre in contrasto con la riforma approvata in marzo, mettendone a rischio l'attuazione.
Resterebbero anche gli ostacoli fiscali legati al secondo reddito della coppia, spesso quello della donna. Il lavoro deve essere incentivato, non penalizzato, e il fisco non dovrebbe condizionare le scelte professionali e familiari.
C'è poi una questione fondamentale: il rispetto delle decisioni democratiche e la capacità di portare avanti le riforme.
Ci lamentiamo spesso che in Svizzera tutto procede troppo lentamente, che la politica impiega anni per trovare soluzioni e che le riforme faticano a concretizzarsi. Ma come possiamo pretendere che le cose cambino se, ogni volta che viene presa una decisione, rischiamo di tornare al punto di partenza?
La democrazia diretta permette di rimettere in discussione anche decisioni precedenti. Ma questo non significa che sia sempre opportuno farlo. Dopo anni di dibattiti, il popolo ha scelto una direzione precisa. Ora dovremmo concentrarci sulla sua attuazione, anziché complicare ulteriormente il percorso.
L'imposizione individuale non sarà una riforma perfetta e la sua applicazione richiederà attenzione. Ma rappresenta un cambiamento strutturale verso una fiscalità più equa, moderna e rispettosa della libertà individuale.
Non possiamo chiedere alla politica più concretezza e coraggio, per poi rimettere in discussione le scelte prima ancora di averle attuate.
L'8 marzo il popolo svizzero si è espresso chiaramente. Il 29 novembre voterò NO, per coerenza con la scelta che ho sostenuto, ma soprattutto per rispetto della decisione popolare. Perché la democrazia non significa soltanto poter decidere, ma anche dare seguito alle decisioni prese.