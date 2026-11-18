Oggi questo patrimonio di competenze è stato messo in discussione dalle norme introdotte nel 2021, che hanno isolato la Svizzera. Vietando rigidamente la riesportazione verso partner europei, Paesi democratici con cui condividiamo valori hanno smesso di acquistare dalle nostre imprese, temendo di rimanere senza ricambi nei momenti critici. Poiché il mercato interno è troppo piccolo per sostenere da solo queste aziende, il calo degli ordini spinge a delocalizzare la produzione all'estero.

Questo pericolo tocca da vicino anche il Ticino. La nostra realtà è ricca di PMI specializzate nella meccanica di precisione, nell'elettronica e nell'innovazione: fornitori e subfornitori inseriti nelle catene internazionali del valore. Sono imprese che garantiscono posti di lavoro qualificati e formano giovani apprendisti. Indebolire queste filiere significa colpire l'indotto cantonale e impoverire il nostro tessuto economico.