Sicurezza, lavoro e buonsenso: perché sostenere la revisione della LMB
Alex Farinelli, Consigliere nazionale PLR
Nel dibattito politico capita spesso che approcci ideologici finiscano per oscurare la realtà dei fatti. È quanto rischia di accadere in vista della votazione del 29 novembre sulla Legge federale sul materiale bellico (LMB). Di fronte a un tema delicato, la tentazione di rifugiarsi in facili slogan è forte, ma chi conosce l'economia reale sa che la posta in gioco è ben più concreta: tocca la sicurezza della Svizzera sul lungo termine, la credibilità della neutralità e il lavoro di tante aziende, anche nel nostro Cantone.
La Svizzera fonda la propria sovranità sulla neutralità armata. Neutralità, però, non ha mai significato disarmo o passivo isolamento: un Paese neutrale deve essere capace di difendersi autonomamente. Una difesa credibile non si improvvisa acquistando materiale all'estero per poi sperare che altri ne garantiscano l'efficienza. Senza una base tecnologica e industriale sul territorio, l'Esercito rischia di diventare una facciata. Se in caso di crisi non fossimo in grado di assicurare riparazioni, manutenzione e aggiornamento dei nostri mezzi, la nostra indipendenza strategica svanirebbe.
Oggi questo patrimonio di competenze è stato messo in discussione dalle norme introdotte nel 2021, che hanno isolato la Svizzera. Vietando rigidamente la riesportazione verso partner europei, Paesi democratici con cui condividiamo valori hanno smesso di acquistare dalle nostre imprese, temendo di rimanere senza ricambi nei momenti critici. Poiché il mercato interno è troppo piccolo per sostenere da solo queste aziende, il calo degli ordini spinge a delocalizzare la produzione all'estero.
Questo pericolo tocca da vicino anche il Ticino. La nostra realtà è ricca di PMI specializzate nella meccanica di precisione, nell'elettronica e nell'innovazione: fornitori e subfornitori inseriti nelle catene internazionali del valore. Sono imprese che garantiscono posti di lavoro qualificati e formano giovani apprendisti. Indebolire queste filiere significa colpire l'indotto cantonale e impoverire il nostro tessuto economico.
La revisione approvata dal Parlamento non concede alcun «assegno in bianco». I criteri d'autorizzazione restano rigorosi: l'esportazione verso Paesi in guerra civile o che violano sistematicamente i diritti umani rimane vietata, così come il rispetto della neutralità e del diritto internazionale. La legge introduce semplicemente regole certe per 36 Stati partner democratici, confermando la facoltà del Consiglio federale di intervenire a tutela del Paese.
Votare SÌ alla LMB è una scelta di pragmatismo: significa proteggere i posti di lavoro in Ticino e garantire alla Svizzera una difesa credibile e autonoma sul lungo periodo.