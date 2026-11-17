Votazioni del 29 novembre, le indicazioni di HelvEthica Ticino
HelvEthica Ticino
BELLINZONA - HelvEthica Ticino prende posizione in vista delle votazioni federali del 29 novembre 2026. Il movimento invita a sostenere l'iniziativa sull'imposizione dei coniugi e a respingere la modifica delle aliquote IVA destinata a finanziare i costi supplementari dell'AVS legati all'introduzione della tredicesima mensilità. Nessuna indicazione di voto, invece, sull'iniziativa riguardante i fuochi d'artificio.
Sul finanziamento della tredicesima AVS, HelvEthica Ticino si schiera contro la modifica delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Secondo il movimento, anziché aumentare il carico fiscale per compensare i maggiori costi previdenziali, sarebbe opportuno intervenire su altre voci del bilancio federale.
Più articolata la posizione sull'iniziativa relativa all'imposizione dei coniugi. HelvEthica Ticino riconosce di non essere in grado di stabilire quali coppie sposate trarrebbero vantaggio dalla modifica e quali, invece, subirebbero un aggravio fiscale.
Il movimento sottolinea la complessità tecnica della questione, osservando che nemmeno gli esperti sarebbero unanimi sulle conseguenze fiscali della riforma.
Nonostante queste incertezze, HelvEthica invita a votare sì. La ragione principale è la contrarietà al sistema della tassazione individuale, che, secondo il movimento, comporterebbe un raddoppio del carico amministrativo sia per le famiglie sia per le autorità fiscali, traducendosi in un «ingente spreco di risorse e di tempo».
Per quanto riguarda l'iniziativa sui fuochi d'artificio, HelvEthica Ticino ha infine deciso di non formulare alcuna indicazione di voto, lasciando agli elettori la scelta su questo tema.