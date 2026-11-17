Se a molti il fascismo e il nazismo sembrano solo un ricordo lontano, seppellito nei libri di storia del Novecento, la realtà purtroppo dice l’esatto contrario. Oggi il fascismo non indossa più le camicie nere o le divise delle SS, ma la giacca e la cravatta delle élite euroatlantiche che governano l’Europa. Basti pensare alle politiche di Macron, Merz, Von Der Leyen, che stanno trasformando l’economia in un’economia di guerra, reprimono il movimento studentesco e distruggono le libertà democratiche.

Va proprio in questa direzione il piano ReArm Europe che prevede di investire oltre 800 miliardi in armamenti e si traduce nello smantellamento dello stato sociale, con tagli draconiani a istruzione, pensione, spesa sociale e transizione energetica. Parallelamente, le università e le scuole stanno subendo un processo di militarizzazione, che le sta trasformando in un settore strategico della filiera bellica. L’obiettivo è perpetuare la cultura della guerra e indottrinare studentesse e studenti con la cosiddetta “pedagogia della resilienza”.