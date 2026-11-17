17 novembre: ieri contro il nazismo, oggi contro i fascisti euroatlantisti che vogliono la guerra!
Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA)
Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA)
Il 17 novembre è la giornata internazionale degli studenti, istituita nel 1941 in memoria della repressione nazista degli studenti cecoslovacchi nel novembre del 1939. Il 28 ottobre di quell’anno, durante una manifestazione anti-nazista a Praga, lo studente di medicina Jan Opletal venne colpito da un proiettile e morì l’11 novembre. Il 15 novembre, il suo corteo funebre, a cui parteciparono migliaia di studenti, si trasformò in una manifestazione anti-nazista. Il 17 novembre la repressione delle autorità fu di una brutalità inaudita: oltre 1200 studenti furono arrestati e deportati, nove esponenti del movimento studentesco furono fucilati senza processo e le università ceche vennero chiuse.
L’anno scorso, il Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA) dedicò la giornata internazionale degli studenti al genocidio del popolo palestinese da parte dell’entità sionista, organizzando una mattinata autogestita di approfondimenti nelle scuole, la “Giornata per la Palestina”, che culminò in uno sciopero studentesco a Bellinzona. Oggi, nel ricordare quegli studenti che si opposero con coraggio al regime nazista rivendicando la libertà d’espressione e il diritto allo studio, vogliamo dedicare questa giornata alle studentesse e agli studenti che in tutte le piazze d’Europa si stanno battendo contro il ripristino della leva obbligatoria, contro il riarmo e contro la preparazione della terza guerra mondiale da parte delle forze imperialiste dell’UE e della NATO!
Se a molti il fascismo e il nazismo sembrano solo un ricordo lontano, seppellito nei libri di storia del Novecento, la realtà purtroppo dice l’esatto contrario. Oggi il fascismo non indossa più le camicie nere o le divise delle SS, ma la giacca e la cravatta delle élite euroatlantiche che governano l’Europa. Basti pensare alle politiche di Macron, Merz, Von Der Leyen, che stanno trasformando l’economia in un’economia di guerra, reprimono il movimento studentesco e distruggono le libertà democratiche.
Va proprio in questa direzione il piano ReArm Europe che prevede di investire oltre 800 miliardi in armamenti e si traduce nello smantellamento dello stato sociale, con tagli draconiani a istruzione, pensione, spesa sociale e transizione energetica. Parallelamente, le università e le scuole stanno subendo un processo di militarizzazione, che le sta trasformando in un settore strategico della filiera bellica. L’obiettivo è perpetuare la cultura della guerra e indottrinare studentesse e studenti con la cosiddetta “pedagogia della resilienza”.
Esprimiamo dunque la nostra solidarietà a chi lotta per il proprio futuro e, giustamente, non vuole andare a morire al fronte per le guerre volute solo dalle élite economiche. Facciamo nostre le parole degli studenti tedeschi che si rivolsero così a Merz e Von Der Leyen: “se ci tenete tanto ad andare in guerra mandateci i vostri figli e già che ci siete andateci pure voi al fronte!”
Nemmeno in Svizzera studentesse e studenti sostengono le follie guerrafondaie del consigliere federale Martin Pfister. Dopo aver rottamato la neutralità, smantellato il servizio civile, tagliato miliardi a scuola e sanità per finanziare l’esercito, proposto l’estensione dell’obbligo di leva anche alle donne, con la nuova legge militare vuole ora mandare le nostre reclute a morire nelle basi della NATO.
Noi non ci stiamo. Lo abbiamo detto a gran voce il 6 giugno - quando ci hanno lasciato lottare da soli - e lo ribadiremo questo venerdì 20 novembre: Soldi alla scuola non alla guerra! Invitiamo dunque studentesse e studenti, apprendiste e apprendisti a unirsi allo spezzone del SISA durante la manifestazione di venerdì 20 novembre, alle ore 15 a Bellinzona in piazzale stazione.