Correggere un’ingiustizia fiscale in modo semplice e mirato

Se il problema è federale, la cura dovrebbe essere mirata e non rimettere in discussione l’intero sistema della nostra fiscalità, obbligando i Cantoni a stravolgere le loro legislazioni che hanno da tempo risolto il problema, e che funzionano. Per questo l’iniziativa interviene solo sull’imposta federale diretta e chiede che i coniugi non siano fiscalmente svantaggiati. Se entro tre anni non entrerà in vigore la necessaria legislazione, il Consiglio federale dovrà introdurre un calcolo alternativo: verranno confrontati il carico derivante dalla tassazione congiunta e quello secondo le regole per le persone non coniugate, applicando l’importo inferiore.

Certo, l’8 marzo il popolo ha approvato l’imposizione individuale con il 54,3% dei voti (mentre in Ticino il 53,4% l’ha respinta). Quel voto va rispettato. Ma c’è una differenza essenziale: allora ci siamo pronunciati su una legge federale; il 29 novembre Popolo e Cantoni si pronunceranno invece su una modifica della Costituzione. Non è una distinzione formale. La Costituzione stabilisce i principi entro i quali deve muoversi il legislatore. Se l’iniziativa sarà accettata, il suo principio dovrà quindi trovare attuazione nell’ordinamento. La legge sull’imposizione individuale non scomparirebbe automaticamente, ma il Parlamento sarebbe chiamato a intervenire per evitare l'incoerenza tra l’imposizione congiunta prevista per l’imposta federale diretta e quella individuale a livello cantonale.