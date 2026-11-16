Correggere un’ingiustizia fiscale in modo semplice e mirato
Fabio Regazzi, consigliere agli Stati del Centro
Essere sposati non dovrebbe comportare una penalizzazione dal profilo fiscale. Si tratta di un principio semplice e addirittura ovvio. Eppure, a oltre quarant’anni dalla sentenza con cui il Tribunale federale censurò questa discriminazione, il problema non è ancora risolto. Per questo il 29 novembre voterò SÌ all’iniziativa per imposte federali eque anche per i coniugi promossa dal mio partito.
Il principio è semplice: a parità di situazione economica, il matrimonio non può trasformarsi in uno svantaggio fiscale. I Cantoni hanno fatto i compiti, adeguando progressivamente i propri sistemi. È a livello di imposta federale diretta che il problema persiste: con un reddito lordo di 200'000 franchi, la differenza tra coniugi e conviventi può arrivare fino a quasi il 75%.
Se il problema è federale, la cura dovrebbe essere mirata e non rimettere in discussione l’intero sistema della nostra fiscalità, obbligando i Cantoni a stravolgere le loro legislazioni che hanno da tempo risolto il problema, e che funzionano. Per questo l’iniziativa interviene solo sull’imposta federale diretta e chiede che i coniugi non siano fiscalmente svantaggiati. Se entro tre anni non entrerà in vigore la necessaria legislazione, il Consiglio federale dovrà introdurre un calcolo alternativo: verranno confrontati il carico derivante dalla tassazione congiunta e quello secondo le regole per le persone non coniugate, applicando l’importo inferiore.
Certo, l’8 marzo il popolo ha approvato l’imposizione individuale con il 54,3% dei voti (mentre in Ticino il 53,4% l’ha respinta). Quel voto va rispettato. Ma c’è una differenza essenziale: allora ci siamo pronunciati su una legge federale; il 29 novembre Popolo e Cantoni si pronunceranno invece su una modifica della Costituzione. Non è una distinzione formale. La Costituzione stabilisce i principi entro i quali deve muoversi il legislatore. Se l’iniziativa sarà accettata, il suo principio dovrà quindi trovare attuazione nell’ordinamento. La legge sull’imposizione individuale non scomparirebbe automaticamente, ma il Parlamento sarebbe chiamato a intervenire per evitare l'incoerenza tra l’imposizione congiunta prevista per l’imposta federale diretta e quella individuale a livello cantonale.
In altre parole: prima viene il principio costituzionale dell’equità, poi viene il modello fiscale chiamato a realizzarlo. Non vedo quindi nessuna contraddizione nel chiedere nuovamente al popolo di pronunciarsi. Nella nostra democrazia è la costituzione a stabilire quale principio debba guidare il legislatore.
E le differenze tra i modelli sono tutt’altro che teoriche. L’imposizione individuale è una riforma su tre livelli, Confederazione, Cantoni e Comuni, e comporterà circa 1,7 milioni di dichiarazioni fiscali supplementari. In Argovia si stimano 127 nuovi posti presso le autorità fiscali; rapportando quel dato al Ticino, si arriverebbe indicativamente a 75-80 collaboratori, con un costo supplementare a carico dello Stato, e di riflesso dei contribuenti, di ca. 80 mio. di franchi. C’è poi anche una questione di libertà. Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, le coppie con redditi molto diversi, soprattutto con figli, tenderanno a pagare di più con l’imposizione individuale. A parte il fatto, che appare iniquo introdurre un modello, che pretende di eliminare delle discriminazioni ma ne crea delle altre, non deve comunque essere il fisco a suggerire alle famiglie come organizzare la propria vita, né a favorire un modello familiare rispetto a un altro.
Dopo quarant’anni di attesa abbiamo finalmente l’occasione di fissare un principio chiaro nella nostra Costituzione: il matrimonio non deve essere una penalizzazione dal profilo fiscale. E possiamo farlo intervenendo là dove il problema ancora esiste, in modo semplice, mirato e poco costoso, senza stravolgere inutilmente tutto il sistema.
Per questo il 29 novembre voterò SÌ all’iniziativa per l’equità.