Neutralità e realismo: perché il 29 novembre voterò sì
Nicolò Ghielmini, Presidente Giovani UDC Ticino
Il 29 novembre saremo chiamati a votare sulla revisione della Legge sul materiale bellico. Nel dibattito pubblico si sente spesso affermare che questa riforma metterebbe in pericolo la neutralità svizzera. Non è così.
La revisione non abolisce la neutralità né elimina i rigidi controlli oggi esistenti. Anche in futuro ogni esportazione dovrà rispettare il diritto internazionale, gli impegni internazionali della Svizzera e i principi della sua politica estera. Rimangono inoltre validi il divieto di fornire sostegno militare agli Stati belligeranti, il divieto di consegnare materiale proveniente dalle scorte della Confederazione a Paesi in guerra e l'obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento tra gli Stati belligeranti.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli oppositori, la legge continuerà a vietare l'esportazione di materiale bellico verso Paesi coinvolti in conflitti armati. L'unica eccezione riguarda un numero limitato di Stati che applicano controlli sulle esportazioni paragonabili a quelli svizzeri e per i quali ogni esportazione dovrà comunque essere compatibile con la neutralità e gli interessi di sicurezza del nostro Paese.
Ma vi è un'altra ragione per sostenere questa revisione: il realismo.
Chi crede che un ulteriore irrigidimento della legge porterà a meno guerre o a meno armi nel mondo si illude. Se la Svizzera smettesse domani di produrre materiale bellico, non sparirebbe nemmeno una singola arma. Gli eserciti continuerebbero ad acquistare equipaggiamenti da produttori americani, francesi, tedeschi, turchi, israeliani, cinesi, russi o di altri paesi.
La domanda non è quindi se le armi verranno prodotte. Verranno prodotte comunque. La vera domanda è se preferiamo che siano prodotte in Svizzera, sotto controlli severi, regole democratiche e standard elevati, oppure altrove secondo criteri che spesso sono molto meno rigorosi dei nostri.
Indebolire l'industria svizzera della difesa non renderebbe il mondo più pacifico. Renderebbe semplicemente la Svizzera più dipendente dall'estero e meno capace di garantire la propria sicurezza in un contesto internazionale sempre più instabile.
Per questo il 29 novembre voterò sì. Non perché le armi siano un bene, ma perché la neutralità non significa impotenza e perché rinunciare unilateralmente alla nostra industria non farebbe diminuire la violenza nel mondo. Significherebbe soltanto lasciare che altri producano al nostro posto, secondo le loro regole anziché secondo le nostre.