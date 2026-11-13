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Christian Tresoldi

San Martino, quelle belle tradizioni che sanno di casa

Christian Tresoldi, Lega dei Ticinesi
San Martino, quelle belle tradizioni che sanno di casa
Ti-Press / Elia Bianchi
San Martino, quelle belle tradizioni che sanno di casa
Christian Tresoldi, Lega dei Ticinesi

Ci sono appuntamenti che ogni anno mi fanno piacere, perché hanno qualcosa di speciale. Uno di questi è sicuramente la Fiera di San Martino a Mendrisio. Una di quelle tradizioni che fanno parte della nostra storia e che, nonostante il passare del tempo, riescono ancora a riunire tanta gente.

Pensate che tutto ebbe inizio nel lontano 1684, quando la fiera era soprattutto un’occasione per contadini e allevatori di incontrarsi, vendere bestiame, fare affari e sistemare i conti prima dell’inverno.

L’11 novembre segnava infatti la fine dell’anno agricolo. C’era chi pagava gli affitti, chi rinnovava i contratti e chi cambiava addirittura casa. Non a caso, ancora oggi, dalle nostre parti si sente dire fá San Martín quando qualcuno trasloca.

Una curiosità che mi ha fatto sorridere: nel 1899 la fiera era talmente importante che persino il Gran Consiglio ticinese si prendeva una giornata di vacanza. Altri tempi, verrebbe da dire!

Oggi naturalmente è tutto diverso. Ma il bello di San Martino, secondo me, è proprio questo: ritrovare un po’ di quel Ticino di una volta. Le bancarelle, gli animali, le castagne, il profumo dei pesciolini fritti e soprattutto la gente che si incontra, si saluta e si ferma volentieri a fare quattro chiacchiere. 

Sono queste le cose che mi piacciono delle nostre tradizioni. Non servono grandi eventi o chissà quali attrazioni. A volte basta una passeggiata, incontrare qualche volto conosciuto e respirare quell’atmosfera che sa di casa.

Perché possiamo anche andare avanti, modernizzarci e cambiare le nostre abitudini, ma sarebbe davvero un peccato perdere ciò che ci lega alle nostre radici.

E allora, lunga vita alla Fiera di San Martino! Perché certe tradizioni non sono soltanto feste sul calendario, ma piccoli pezzi della nostra storia che vale la pena continuare a vivere e tramandare.


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fiera di san martinomendrisiosan martino

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