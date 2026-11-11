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KEVIN PIDÒ

Cadenazzo, altri semafori e nuove promesse: ma gli automobilisti continuano a pagare il prezzo!

Cadenazzo, altri semafori e nuove promesse: ma gli automobilisti continuano a pagare il prezzo!
Archivio TiPress
Fonte Kevin Pidò
Cadenazzo, altri semafori e nuove promesse: ma gli automobilisti continuano a pagare il prezzo!

CADENAZZO - La vicenda dei semafori di Cadenazzo sta assumendo contorni sempre più paradossali. Mentre gli automobilisti continuano a lamentare colonne, rallentamenti e tempi di percorrenza insoddisfacenti, l'USTRA prosegue imperterrita con il proprio progetto, annunciando l'attivazione di un quarto impianto presso la stazione FFS.

Una decisione che lascia perplessi. Anziché fermarsi, ascoltare le critiche e valutare seriamente quanto sta accadendo, si continua sulla strada intrapresa, come se le difficoltà segnalate fossero soltanto un dettaglio trascurabile.

Personalmente, non condivido affatto l'ottimismo dell'USTRA. I tempi di percorrenza dichiarati non corrispondono alla realtà che riscontro quotidianamente. Non bastano statistiche e comunicati rassicuranti per convincere chi, ogni giorno, deve affrontare una circolazione che ritiene peggiorata.

Ma c'è un aspetto ancora più grave, che merita di essere ricordato. Nel 2019 il 73% dei votanti ticinesi respinse il credito cantonale destinato alla semaforizzazione della tratta Cadenazzo-Quartino. Un segnale politico chiarissimo, che oggi torna prepotentemente d'attualità.

È quindi legittimo chiedersi quale peso sia stato attribuito alla volontà popolare e perché si sia comunque proseguito con un progetto di questa natura, seppure oggi di competenza federale.

Nel frattempo, anche la politica cantonale ha iniziato a chiedere spiegazioni, con nuovi atti parlamentari che sollevano interrogativi sui costi, sull'impatto ambientale e sull'effettiva efficacia del sistema.

Trovo inaccettabile che si debba attendere il completamento dell'intero progetto nel 2027 per ottenere risposte convincenti. Gli automobilisti non possono essere considerati cavie di una sperimentazione che incide sulla loro quotidianità.

L'USTRA deve smetterla di nascondersi dietro previsioni ottimistiche e confrontarsi con le criticità segnalate. Occorrono verifiche indipendenti, dati trasparenti e soprattutto il coraggio di sospendere l'attuale regolazione semaforica qualora non produca benefici concreti.

Il Piano di Magadino ha bisogno di una viabilità efficiente, non di una successione infinita di semafori. E la volontà popolare merita rispetto, non di essere relegata a un ricordo del passato.

Kevin Pidò

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