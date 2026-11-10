Sì a imposte federali eque anche per i coniugi, con l’imposizione individuale

Il 29 novembre, tuttavia, saremo chiamati a esprimerci nuovamente sullo stesso tema, questa volta per l’iniziativa «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!». Ci si potrebbe chiedere la ragione di questo nuovo voto, dato che il problema è stato risolto. La mia risposta è che questa iniziativa affronta il problema dal punto di vista dei conservatori: a differenza dell’iniziativa passata in votazione in marzo, questa continua a prevedere l’imposizione congiunta dei coniugi, contraddicendo quindi il risultato della precedente iniziativa. Che i due coniugi siano due individui davanti al signor tassatore, o meglio, che la moglie sia un individuo separato rispetto al marito sembra decisamente non andare giù all’area conservatrice.

Questa iniziativa porta con sé anche un altro regalo avvelenato: riguarda infatti solo l'imposta federale diretta. A livello cantonale e comunale dovrà invece entrare in vigore nel 2032 l’imposizione individuale. Se l’iniziativa passasse, potremmo trovarci ad avere l’imposizione congiunta a livello federale e l’imposizione individuale a livello cantonale e comunale. Sarebbe un caos senza fine, un pasticcio legislativo. Il parlamento dovrebbe chinarsi nuovamente sulla materia, al fine di evitare che vengano applicati contemporaneamente due sistemi diversi. La soluzione allo svantaggio fiscale delle coppie sposate è già stato votato lo scorso 8 marzo; è una soluzione moderna ed efficace. Il 29 novembre non tiriamoci la zappa sui piedi.