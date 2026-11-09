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Elio Del Biaggio

Prima sprecano, poi tassano: il conto lo pagano sempre i cittadini

Elio Del Biaggio
Prima sprecano, poi tassano: il conto lo pagano sempre i cittadini
Elio Del Biaggio
Fonte Elio Del Biaggio
Prima sprecano, poi tassano: il conto lo pagano sempre i cittadini
Elio Del Biaggio

BELLINZONA - C'è una logica nella politica che meriterebbe di essere rovesciata: quando i bilanci pubblici entrano in difficoltà, anziché chiedersi dove si possa risparmiare, si comincia a discutere di come aumentare le imposte. Una soluzione apparentemente semplice, ma che rivela una preoccupante incapacità di affrontare il problema dalla parte giusta.

In Ticino, come in diversi Comuni, la prospettiva di aumentare il moltiplicatore fiscale torna ciclicamente sul tavolo. Eppure, prima di chiedere nuovi sacrifici a cittadini e imprese, sarebbe lecito domandarsi se tutte le risorse disponibili siano state utilizzate con criterio, se gli investimenti realizzati fossero davvero prioritari e se le strutture amministrative siano dimensionate secondo effettive necessità.

Negli ultimi anni non sono mancati progetti ambiziosi, infrastrutture costose, consulenze inutili, riorganizzazioni poco efficaci e aggregazioni comunali presentate come indispensabili per migliorare efficienza e servizi. Ma quanto sono costate realmente queste operazioni? Quali risparmi hanno prodotto? E soprattutto, i benefici promessi sono stati concretamente raggiunti? Domande legittime, alle quali troppo spesso non seguono risposte altrettanto chiare.

Il problema non è soltanto quanto si spende, ma come e perché lo si fa. Un investimento pubblico non diventa automaticamente utile perché viene inaugurato in pompa magna, così come un progetto non è necessariamente strategico solo perché porta una firma politica. Servono priorità, valutazioni indipendenti, controlli e responsabilità sui risultati.

Chi amministra dovrebbe comportarsi con il denaro pubblico come farebbe con quello del proprio conto corrente: valutare ogni spesa, evitare gli sprechi, confrontare i costi, rinunciare al superfluo e non impegnare risorse che non si possiedono. Anzi, dovrebbe farlo con ancora maggiore rigore, perché quei soldi appartengono alla collettività.

Nel frattempo, famiglie e imprese devono fare i conti con premi di cassa malati, affitti, energia, trasporti, alimentari e una pressione fiscale che lascia sempre meno margini. Per molti cittadini ogni franco conta, mentre nella gestione pubblica sembra talvolta prevalere una diversa percezione del valore del denaro.

Ai cittadini si chiede di stringere la cinghia, mentre chi amministra sembra raramente chiamato a rispondere dei propri errori. Non è accettabile che previsioni sbagliate, investimenti azzardati e inefficienze strutturali finiscano regolarmente sul conto dei contribuenti. Chi decide come spendere il denaro pubblico deve anche rispondere delle conseguenze delle proprie scelte. Perché non può esserci rigore per chi paga e indulgenza per chi spende. E soprattutto, è ora che a pagare il prezzo degli errori non siano sempre e soltanto i cittadini.

La vera politica finanziaria non consiste nell'aumentare continuamente le entrate, ma nel governare con rigore e responsabilità le uscite. Significa rivedere le priorità, razionalizzare gli apparati, misurare le aggregazioni sulla base dei loro costi e benefici effettivi, eliminare duplicazioni e inefficienze e avere il coraggio di rinunciare a progetti che non generano un

valore proporzionato alle risorse impiegate.

Significa, prima di tutto, assumersi la responsabilità delle proprie decisioni e dei risultati che producono. Perché il denaro pubblico non appartiene a chi lo amministra, ma ai cittadini che, con il proprio lavoro e i propri sacrifici, lo mettono a disposizione.

Prima di aumentare tasse e imposte, sarebbe dunque opportuno che la politica dimostrasse di saper risparmiare, rinunciare e amministrare. Perché è fin troppo facile governare spendendo i soldi degli altri, molto più difficile è farlo bene, senza continuare a presentare il conto ai cittadini.

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