Prima sprecano, poi tassano: il conto lo pagano sempre i cittadini

Negli ultimi anni non sono mancati progetti ambiziosi, infrastrutture costose, consulenze inutili, riorganizzazioni poco efficaci e aggregazioni comunali presentate come indispensabili per migliorare efficienza e servizi. Ma quanto sono costate realmente queste operazioni? Quali risparmi hanno prodotto? E soprattutto, i benefici promessi sono stati concretamente raggiunti? Domande legittime, alle quali troppo spesso non seguono risposte altrettanto chiare.

Il problema non è soltanto quanto si spende, ma come e perché lo si fa. Un investimento pubblico non diventa automaticamente utile perché viene inaugurato in pompa magna, così come un progetto non è necessariamente strategico solo perché porta una firma politica. Servono priorità, valutazioni indipendenti, controlli e responsabilità sui risultati.