13esima AVS, nessun rimedio a costo zero: perché la via dell’IVA è la più equa

Resta quindi l’IVA. Anche questa opzione ha un costo: un aumento dell’imposta sui consumi si riflette, direttamente o indirettamente, sulle persone e sulle famiglie. Non sarebbe serio fingere il contrario. La differenza è che il finanziamento non ricadrebbe esclusivamente sul lavoro e sui salari. Inoltre, l’aliquota ridotta applicata ai beni e servizi di prima necessità rimarrebbe invariata.