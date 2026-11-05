Finanze di Mendrisio e Preventivo 2027: è ora di fissare delle vere priorità

Per il nostro gruppo politico un aumento della fiscalità è da escludere nel modo più assoluto. Non si può avere tutto: se non si toccano le imposte — ed è la strada corretta —, l'unica alternativa responsabile è rivedere la spesa.

In un momento finanziario delicato come questo, è fondamentale valutare quali spese siano realmente urgenti. Prendiamo l'esempio del comparto di Villa Argentina e del suo Masterplan: dopo i crediti già approvati in Consiglio Comunale per la messa in sicurezza di stabili come le ex Lavanderie e la Dépendance, si parla già di avanzare con la prima tranche per il Parco e per il restauro completo della Villa. Ha davvero senso spingere sull'acceleratore proprio ora? Ulteriori crediti sul Masterplan di Villa Argentina si potrebbero e dovrebbero fermare in attesa di tempi migliori.