Camignolo: solidarietà a chi indossa la divisa

Il 13 ottobre 2025, durante un evento politico alle scuole medie di Camignolo, si è svolta all’esterno una manifestazione pro-palestinese non autorizzata. Nell’intervento delle forze dell’ordine, una manifestante è stata ammanettata. Oggi due agenti sono confrontati con decreti d’accusa per abuso di autorità.

Il Movimento Giovani Leghisti esprime vicinanza ai poliziotti coinvolti.