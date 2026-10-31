L’incondizionata condanna alla violenza a geometria variabile

Mi associo alla condanna della violenza – non sia mai che la solita caciara mi accusi di giustificarla. Rappresentanti di istituzioni, forze politiche e chi interviene nel dibattito pubblico hanno però anche il dovere di guardare la realtà in tutte le sue dimensioni senza eliminare quelle più scomode e che non convengono ai loro interessi. Condannare non dispensa dal chiedersi chi sono gli autori, in quali contesti economico-sociali vivono, perché e in quali condizioni si produce la violenza.

Ricerche e studi non mancano, come i lavori di Fabien Jobard, direttore di ricerca al CNRS. Emergono dati, fattori multipli, chiavi di lettura per capire. Non è compiacenza, è metodo: è la premessa affinché le autorità adottino delle misure sulle cause invece di limitarsi a condannarne le conseguenze. Confonderlo con i presupposti di «una sistematica indulgenza» nei confronti di chi commette atti reprensibili è un ragionamento ottuso.