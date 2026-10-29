Povertà in Ticino: i numeri raccontano solo una parte della realtà

Andando oltre il solo 2,9% che beneficia a livello nazionale dell’assistenza, quante sono le persone in difficoltà in Ticino, cantone caratterizzato da salari mediani inferiori alla media svizzera, premi delle casse malati e costi medici tra i più elevati e un potere d'acquisto in costante diminuzione?

Chi non chiede l’assistenza

In primis va detto che non tutti gli aventi diritto alle prestazioni le richiedono effettivamente. Secondo alcune stime, sebbene difficili da verificare, a livello svizzero tra il 20% e il 40% potrebbe beneficiarne e, per paura, vergogna, stigmatizzazione, ostacoli burocratici o, in caso di stranieri titolari di permessi B e C, timore di conseguenze sul diritto di soggiorno, vi rinunciano. In Ticino, la percentuale potrebbe collocarsi nella fascia alta, soprattutto tra le persone straniere.