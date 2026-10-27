Riduzione dei consiglieri comunali a Mendrisio: melina politica o rispetto delle regole?

Una mossa che definire irrituale è un eufemismo. Le commissioni di quartiere non hanno alcuna competenza né legittimità per decidere su una mozione presentata da un consigliere comunale: la legittimità spetta unicamente e rigorosamente al Consiglio comunale riunito in seduta plenaria. Qualche commissione, giustamente, ha già fatto notare che non sono affari loro. C'è da augurarsi che lo facciano tutte.



Il fine di questa operazione è fin troppo trasparente: perdere tempo. Trascinare la questione oltre la prossima legislatura, insabbiare una decisione che in Consiglio comunale avrebbe buone probabilità di trovare una maggioranza (fatti salvi i ribaltoni a cui la politica ci ha abituato) e bloccare una chiara volontà espressa dai consiglieri.

