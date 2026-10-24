Scuola e salute: il silenzio imbarazzante del Consiglio di Stato

Di fronte a una sproporzione così netta tra il nord e il sud delle Alpi, le domande sorgono spontanee: siamo di fronte a un lodevole approccio restrittivo contro la sovra-medicalizzazione dell'infanzia, oppure a una preoccupante carenza di diagnosi e trattamenti che lascia le famiglie abbandonate a se stesse? E quali sono le ripercussioni concrete di questa realtà sulla conduzione quotidiana delle classi e sul lavoro dei docenti, già confrontati con un carico educativo e pedagogico sempre più pesante?

L'interrogazione mirava a far chiarezza proprio su questo, chiedendo al Consiglio di Stato di delineare il quadro della situazione e di illustrare la collaborazione sul campo tra il Dipartimento della sanità e della socialità e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Capire come vengono accompagnati gli allievi e quale impatto abbia la presenza o l'assenza di terapie farmacologiche sull'equilibrio delle classi è fondamentale per la scuola di oggi.