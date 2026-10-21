«Sì a imposte eque anche per i coniugi»

Inoltre, l’onere burocratico per i Cantoni e i Comuni aumenterà notevolmente: 1,7 milioni di dichiarazioni dei redditi in più, costose modifiche informatiche e migliaia di nuovi funzionari fiscali, il tutto a carico dei contribuenti, senza contare le perdite di gettito fiscale per Confederazione e Cantoni.



La tassazione individuale non è solo complessa, ingiusta e costosa, ma è anche antisociale e sfavorevole alle famiglie. Essa grava sulla classe media e limita la libertà di scelta delle famiglie e delle donne. Per questo motivo è necessario il nostro impegno.

