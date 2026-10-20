E la brava gente, chi la difende?

Manifestare è un diritto. Spaccare, saccheggiare e aggredire è un reato. Essere arrabbiati non dà il permesso di rovinare la vita agli altri. Il carovita pesa anche sul commerciante al quale viene distrutta la vetrina e sull’agente che si trova davanti chi gli lancia contro una bottiglia. Anche loro hanno una famiglia, delle bollette e delle preoccupazioni.



E basta cercare sempre una giustificazione per chi devasta. Chi distrugge deve essere fermato, identificato e chiamato a pagare i danni. Perché il conto finisce sulle spalle di chi lavora, paga le imposte e rispetta le regole. Questa gente merita di essere difesa, anche quando fa meno rumore di chi mette tutto a ferro e fuoco.

