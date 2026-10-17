Neutralità, sovranità e sicurezza: tre principi, una sola responsabilità

La Svizzera dispone di una tradizione diplomatica riconosciuta. Non dovrebbe valorizzarla maggiormente, anche attraverso le Nazioni Unite e l'OSCE, per favorire il dialogo e difendere il diritto internazionale?

Personalmente, ho respinto l'iniziativa non perché desideri indebolire la neutralità, ma perché non voglio che diventi sinonimo di isolamento. Vorrei una Svizzera capace di dialogare con tutti, senza rinunciare ai propri principi. E proprio per questo mi aspetto dal Consiglio federale maggiore coraggio e determinazione (ne è mancato un po’, vero?): parlare chiaro, prendere decisioni autonome e, quando necessario, adottare misure concrete contro chi viola il diritto internazionale e i diritti fondamentali dell'essere umano. Non contro interi popoli, ma contro chi porta la responsabilità di quelle violazioni, chiunque sia.