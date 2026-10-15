A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta
Più di 10mila gli elementi assemblati nel nuovo intervento di street art di Yuri Catania
Più di 10mila gli elementi assemblati nel nuovo intervento di street art di Yuri Catania
BELLINZONA - Cinquanta gradini di pietra sono diventati un giardino nel centro di Bellinzona. Si è concluso "Bellinzona Secret Garden", l’intervento di street art realizzato da Yuri Catania tra la stazione FFS e il Cinema Forum su incarico della Città. Più di 10’000 elementi di carta, tra fiori e farfalle, ricoprono la scalinata Visconti e le pareti che la fiancheggiano, su una superficie di circa 600 metri quadrati.
L’opera rientra in un programma per la riqualificazione degli spazi urbani attraverso la street art, con sei interventi affidati a cinque artisti e nati sulla scia della Wambo Jam. «Quella che propongo non è una semplice decorazione», aveva spiegato Catania. «L’obiettivo è un progetto artistico che valorizzi l’identità del luogo».
Per circa quindici giorni, tra metà settembre e inizio ottobre, la scalinata si è trasformata in un cantiere partecipativo. A ritagliare e incollare gli elementi sono stati 1’300 bambini delle scuole elementari di Bellinzona, Giubiasco e Sementina, gli ospiti delle Case anziani cittadine e gruppi di persone con disabilità. Nei tre fine settimana aperti al pubblico si sono aggiunte circa 1’000 famiglie provenienti dal Ticino, dalla Mesolcina e dalla Svizzera interna.
Il collage nasce dalle fotografie scattate dall’artista nel Parco di Villa dei Cedri e nel giardino del suo atelier a Rovio. Le immagini di fiori e farfalle sono state stampate su comune carta da fotocopie, ritagliate una a una e fissate alla pietra con colla vinilica. Il materiale ecologico e biodegradabile richiama uno dei temi ricorrenti del lavoro di Catania: il rapporto tra natura, essere umano e tecnologia.
"Bellinzona Secret Garden" è un’opera effimera: la carta e la colla saranno consumate gradualmente dalla pioggia, dal sole e dal passaggio delle persone, senza inquinare. A chi gli domanda quanto potrà durare un lavoro di queste dimensioni, Catania risponde: «Quanto dura il per sempre? A volte, solo un secondo».