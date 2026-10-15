A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta

Per circa quindici giorni, tra metà settembre e inizio ottobre, la scalinata si è trasformata in un cantiere partecipativo. A ritagliare e incollare gli elementi sono stati 1’300 bambini delle scuole elementari di Bellinzona, Giubiasco e Sementina, gli ospiti delle Case anziani cittadine e gruppi di persone con disabilità. Nei tre fine settimana aperti al pubblico si sono aggiunte circa 1’000 famiglie provenienti dal Ticino, dalla Mesolcina e dalla Svizzera interna.

Il collage nasce dalle fotografie scattate dall’artista nel Parco di Villa dei Cedri e nel giardino del suo atelier a Rovio. Le immagini di fiori e farfalle sono state stampate su comune carta da fotocopie, ritagliate una a una e fissate alla pietra con colla vinilica. Il materiale ecologico e biodegradabile richiama uno dei temi ricorrenti del lavoro di Catania: il rapporto tra natura, essere umano e tecnologia.