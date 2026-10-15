Giornata internazionale del bastone bianco: bambini a lezione di inclusione con Unitas

A Casa Tarcisio, a Tenero, due classi delle elementari del Comune hanno ascoltato le testimonianze di Tommaso Mainardi, socio Unitas, e Milton Dalessi, residente della casa per anziani, che ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la perdita della vista.

Gli allievi hanno poi partecipato ad attività sensoriali e a una staffetta all'aperto con il bastone bianco. Attraverso un percorso a ostacoli hanno sperimentato l'importanza degli altri sensi, imparando a riconoscere le diverse superfici e a utilizzare alcuni ausili.