Zucca da 460 chili a Bellinzona, poi in tour per il Ticino

Gnocchi, birra alla zucca e salumi

Ma domenica, nel centro storico di Bellinzona, non ci sarà soltanto la gigantesca protagonista da 460 chili. La manifestazione, organizzata dalla Società dei Commercianti di Bellinzona in collaborazione con Bellinzona e Valli Turismo, proporrà un mercato dedicato ai prodotti del territorio e alle diverse varietà di zucche, alcune delle quali potranno anche essere acquistate.