Zucca da 460 chili a Bellinzona, poi in tour per il Ticino
La seconda edizione di «Bellinzona in zucca» si terrà domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 17, nel centro storico della capitale. Gli organizzatori precisano che il mercato è confermato anche in caso di cattivo tempo.
La seconda edizione di «Bellinzona in zucca» si terrà domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 17, nel centro storico della capitale. Gli organizzatori precisano che il mercato è confermato anche in caso di cattivo tempo.
BELLINZONA - Pesa ben 460 chilogrammi ed è indicata come la terza zucca più grande della Svizzera. Sarà lei la protagonista della seconda edizione di «Bellinzona in zucca», il mercato autunnale in programma domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 17, nel centro storico della capitale.
L'enorme zucca, proveniente da Leuenberger, non si limiterà però a fare bella mostra di sé a Bellinzona. Sarà infatti al centro di un vero e proprio tour attraverso il Ticino, grazie a una collaborazione tra diverse realtà del Sopraceneri e del Sottoceneri.
Una zucca in viaggio per il Cantone
L'iniziativa coinvolge Bellinzona e Valli Turismo, la Società dei Commercianti di Bellinzona e la Città, insieme al Villaggio delle Zucche «Fuori di zucca» di Savosa, alla Sagra della zucca di Castel San Pietro e a Future Farmers nel Mendrisiotto.
Dopo la tappa bellinzonese del 18 ottobre, la zucca gigante sarà esposta alla Sagra della zucca di Castel San Pietro il 24 e 25 ottobre. Si sposterà poi a Savosa, durante l'ultimo fine settimana del mese, in occasione della manifestazione «Fuori di zucca». Il tour si concluderà alla Sagra di San Martino, in programma dall'11 al 15 novembre.
L'obiettivo della collaborazione è valorizzare le diverse manifestazioni autunnali del Cantone, creando un collegamento tra eventi e località attraverso uno dei simboli più riconoscibili della stagione.
Gnocchi, birra alla zucca e salumi
Ma domenica, nel centro storico di Bellinzona, non ci sarà soltanto la gigantesca protagonista da 460 chili. La manifestazione, organizzata dalla Società dei Commercianti di Bellinzona in collaborazione con Bellinzona e Valli Turismo, proporrà un mercato dedicato ai prodotti del territorio e alle diverse varietà di zucche, alcune delle quali potranno anche essere acquistate.
Non mancheranno le specialità gastronomiche a tema, tra cui gnocchi e birra alla zucca.
In Piazza Nosetto saranno inoltre presenti dodici macellai dell'Associazione Maestri Macellai Salumieri del Ticino e Mesolcina, che proporranno degustazioni dei propri prodotti. Spazio anche al concorso della Rassegna dei Salumi.
Tre concorsi e attività per i bambini
La giornata offrirà anche diverse occasioni di divertimento per le famiglie. I più piccoli potranno partecipare al laboratorio dello «Zuccone», durante il quale avranno la possibilità di decorare la propria zucca.
Tre i concorsi in programma: quello dedicato alla zucca più grande, quello che premierà la creazione più artistica e una sfida aperta a chi saprà indovinare il peso di una zucca.
Per ciascuna delle tre competizioni è previsto un premio di 300 franchi in buoni acquisto della Società dei Commercianti di Bellinzona.
Confermato anche in caso di pioggia
La seconda edizione di «Bellinzona in zucca» si terrà domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 17, nel centro storico della capitale. Gli organizzatori precisano che il mercato è confermato anche in caso di cattivo tempo.