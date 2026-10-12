La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare

Ma le lezioni non sono l'unica attività prevista. Dopo lo studio, gli studenti possono approfittare della cosiddetta "Ocean Lounge", uno spazio ricreativo ricavato a poppa grazie a balconi pieghevoli. Lo yacht dispone inoltre di attrezzature per lo sci nautico, lo snorkeling, le immersioni e la pesca d'altura. Il catamarano è dotato di una copertura solare sottile e flessibile e di motori elettrici, che consentono una navigazione silenziosa e senza emissioni durante il funzionamento.

L'esperienza rientra nel cosiddetto "Excellence Camp", un programma di due settimane destinato a ragazzi tra i 13 e i 16 anni. Durante la navigazione nel Mediterraneo e nei Caraibi, gli studenti approfondiscono temi come la protezione degli oceani, la biologia marina, le energie rinnovabili e l'utilizzo responsabile delle risorse naturali. Il costo dell'esperienza è di 20'000 dollari, da aggiungere alla retta annuale del collegio, che sfiora già i 200'000 dollari.