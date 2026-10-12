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La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare

È la scelta del prestigioso collegio Le Rosey di Rolle: per due settimane a bordo i genitori pagano 20mila dollari
La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare
Sunreef Yachts
Il catamarano "Ipharra" lungo 29 metri è stato acquistato al Monaco Yacht Show. Il prezzo di listino: 14,5 milioni di euro.
di 20min.ch | Konstantin Furrer
La scuola svizzera che acquista uno yacht da 13,5 milioni per fare lezione in mare
È la scelta del prestigioso collegio Le Rosey di Rolle: per due settimane a bordo i genitori pagano 20mila dollari

ROLLE - Un'aula scolastica decisamente fuori dal comune, con vista sul mare, cabine di lusso e persino un cinema. Il prestigioso Institut Le Rosey di Rolle, nel Canton Vaud, conosciuto come la «scuola dei re», ha ampliato la propria offerta educativa con uno yacht dal valore di circa 13,5 milioni di franchi. Si tratta dell'"Ipharra", un catamarano solare-elettrico lungo circa 29 metri, acquistato dall'ex direttore dell'istituto Philippe Gudin al Monaco Yacht Show e consegnato questo mese.

«Per noi la barca è una vera piattaforma per dare ai giovani la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo e magari trovare una passione», ha spiegato Gudin durante una conferenza stampa. A bordo possono soggiornare dieci studenti, accompagnati da cinque membri dell'equipaggio. Gli interni comprendono divani in lino, pavimenti in rovere, un coffee bar con finestre panoramiche e uno schermo cinematografico estraibile che permette di trasformare il salone in un'aula. Le cabine sono rivestite in wengé, un legno tropicale dell'Africa occidentale proveniente da una specie considerata minacciata.

Ma le lezioni non sono l'unica attività prevista. Dopo lo studio, gli studenti possono approfittare della cosiddetta "Ocean Lounge", uno spazio ricreativo ricavato a poppa grazie a balconi pieghevoli. Lo yacht dispone inoltre di attrezzature per lo sci nautico, lo snorkeling, le immersioni e la pesca d'altura. Il catamarano è dotato di una copertura solare sottile e flessibile e di motori elettrici, che consentono una navigazione silenziosa e senza emissioni durante il funzionamento.

L'esperienza rientra nel cosiddetto "Excellence Camp", un programma di due settimane destinato a ragazzi tra i 13 e i 16 anni. Durante la navigazione nel Mediterraneo e nei Caraibi, gli studenti approfondiscono temi come la protezione degli oceani, la biologia marina, le energie rinnovabili e l'utilizzo responsabile delle risorse naturali. Il costo dell'esperienza è di 20'000 dollari, da aggiungere alla retta annuale del collegio, che sfiora già i 200'000 dollari.

Fondato nel 1880, Le Rosey è uno degli istituti privati più esclusivi della Svizzera. Accoglie circa 400 studenti dagli 8 ai 18 anni, provenienti da oltre 60 Paesi, con una quota massima del 10% per ciascuna nazionalità. In primavera e autunno le lezioni si svolgono a Rolle, sulle rive del Lago Lemano, mentre durante l'inverno l'intera scuola si trasferisce a Gstaad. L'elenco degli allievi attuali rimane riservato per ragioni di sicurezza.

La fama del collegio è legata anche ai suoi illustri ex studenti. Tra questi figurano il principe Ranieri di Monaco, l'ex re d'Egitto Faruk, l'ex re di Spagna Juan Carlos I e i figli dell'attrice Elizabeth Taylor. Una tradizione di esclusività alla quale si aggiunge ora la possibilità di seguire le lezioni a bordo di uno yacht multimilionario.

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