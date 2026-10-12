Tragedia in montagna: precipita per 300 metri e muore a 30 anni
Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare; le autorità indagano sulle cause dell’incidente.
BEX - Un'escursione in montagna si è trasformata in tragedia domenica 11 ottobre, nella regione di Les Plans-sur-Bex, nel Canton Vaud. Un escursionista francese di 30 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 300 metri nei pressi della vetta del Dent Rouge.
L'allarme è scattato attorno alle 13.20, quando la Centrale della polizia vodese è stata informata dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega, con il supporto degli specialisti del soccorso elitrasportato. Nonostante il rapido intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.
La vittima, un cittadino francese domiciliato nello Chablais vodese, faceva parte di un gruppo di tre escursionisti che erano partiti nella mattinata. Gli altri due componenti del gruppo sono riusciti a raggiungere autonomamente Les Plans-sur-Bex.
La dinamica della caduta è ancora da chiarire. Il Ministero pubblico è stato informato dell'accaduto e il procuratore di turno ha aperto un'inchiesta.