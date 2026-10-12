Tragedia in montagna: precipita per 300 metri e muore a 30 anni

La vittima, un cittadino francese domiciliato nello Chablais vodese, faceva parte di un gruppo di tre escursionisti che erano partiti nella mattinata. Gli altri due componenti del gruppo sono riusciti a raggiungere autonomamente Les Plans-sur-Bex.

La dinamica della caduta è ancora da chiarire. Il Ministero pubblico è stato informato dell'accaduto e il procuratore di turno ha aperto un'inchiesta.