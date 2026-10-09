Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso

Protocolli ritoccati

La vicenda riguarda direttamente il servizio di chirurgia plastica e ricostruttiva, particolarmente impegnato dopo il dramma del Constellation. Negli ultimi mesi, le sue équipe hanno effettuato oltre 130 interventi su una ventina di pazienti adulti grandi ustionati. Alcuni dei protocolli interessati dalle falsificazioni riguardano proprio questi pazienti.

«La qualità delle cure non è in discussione»

Secondo la RTS, solo il nome del chirurgo sarebbe stato falsificato e il numero di documenti coinvolti sarebbe esiguo. Le altre informazioni contenute nei resoconti sarebbero esatte.