Impianti solari senza autorizzazione: l'iniziativa è fallita

Durante la verifica effettuata a luglio e agosto è emerso che quasi 20 mila firme non erano valide, ha dichiarato Roland Weiss, uno dei promotori dell'iniziativa, contattato da Keystone-ATS. «Il nostro legale sta attualmente chiarendo le circostanze», ha spiegato.

Al momento, ha aggiunto, si sta cercando di capire come sia stato possibile arrivare a un numero così elevato di sottoscrizioni non valide, nonostante l'intervento di soggetti specializzati nella raccolta delle firme.