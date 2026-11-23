La situazione è seguita da vicino anche dal consiglio d'amministrazione che, secondo la lettera, monitora quotidianamente la liquidità e sta effettuando verifiche legali. Micasa non precisa, tuttavia, quale sia l'oggetto di questi accertamenti. Il «Blick» ricorda che, in caso di rischio d'insolvenza, una delle possibili strade è la moratoria concordataria, una procedura che consente a un'azienda di ottenere dal tribunale più tempo per riorganizzare i debiti e tentare il risanamento. Non è chiaro, però, se Micasa stia effettivamente prendendo in considerazione questa possibilità.