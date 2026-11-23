Micasa in difficoltà: una lettera mostra quanto sia tesa la situazione
Dopo il cambio di proprietà l'azienda sembra nuotare in pessime acque. Una comunicazione interna lo conferma.
ZURIGO - Tre proprietari in meno di due anni, chiusure di filiali e ora gravi difficoltà finanziarie: i problemi si accumulano per Micasa. Dalla fine di ottobre la catena di mobili è nelle mani di Toni Shala, che poche settimane dopo ha informato fornitori e partner commerciali della difficile situazione finanziaria dell'azienda. A rivelarlo è stato il "Blick", che ha ottenuto una copia della lettera, datata 20 novembre.
Nel documento, firmato insieme alla consigliera d'amministrazione Beatrix Ferkinghoff, Shala spiega che il cambio di proprietà avrebbe dovuto portare diversi versamenti di capitale. Non tutti i fondi promessi, però, sono arrivati. Nel frattempo, gli affari sono andati peggio del previsto e nelle ultime settimane il fatturato è «notevolmente diminuito».
Di conseguenza, Micasa non sembra disporre della liquidità necessaria per pagare tutte le fatture entro le scadenze. L'azienda non precisa a quanto ammonti il deficit finanziario.
I fornitori devono continuare ad aspettare
A risentirne sono soprattutto i fornitori, ai quali Micasa non è attualmente in grado di indicare una data certa per il pagamento delle fatture ancora aperte. Eppure, a metà novembre l'azienda aveva annunciato l'intenzione di raggiungere accordi vincolanti con i partner commerciali interessati. Interpellata dal "Blick", Micasa attribuisce le attuali difficoltà anche ai ritardi nell'afflusso di capitali e a un andamento degli affari inferiore alle attese nel mese di settembre.
Ora si punta su nuovi investitori
Per stabilizzare la situazione, Micasa punta a raccogliere nuovi capitali. La ricerca di investitori procede «a pieno ritmo», mentre prosegue anche la ristrutturazione già annunciata.
La situazione è seguita da vicino anche dal consiglio d'amministrazione che, secondo la lettera, monitora quotidianamente la liquidità e sta effettuando verifiche legali. Micasa non precisa, tuttavia, quale sia l'oggetto di questi accertamenti. Il «Blick» ricorda che, in caso di rischio d'insolvenza, una delle possibili strade è la moratoria concordataria, una procedura che consente a un'azienda di ottenere dal tribunale più tempo per riorganizzare i debiti e tentare il risanamento. Non è chiaro, però, se Micasa stia effettivamente prendendo in considerazione questa possibilità.
Esecuzioni per 1,1 milioni
Intanto, quattro delle 30 filiali dovrebbero chiudere: quelle di Crissier (VD), Langendorf (SO), Brügg (BE) e Buchs (AG). La misura comporterà la perdita di circa 70 posti di lavoro. Nel breve periodo, però, i tagli offriranno poco sollievo alle finanze dell'azienda, perché i risparmi si faranno sentire soltanto dal 2027.
A pesare sulla situazione ci sono inoltre diverse procedure esecutive. Secondo la "SonntagsZeitung", le richieste di pagamento ammontavano recentemente a un totale di 1,1 milioni di franchi.