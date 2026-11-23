Pecore nere tra gli intermediari assicurativi: oltre mille operavano senza autorizzazione
La FINMA ha rilevato gravi (e inattese) irregolarità
ZURIGO - Nel settore degli intermediari assicurativi si nascondono molte pecore nere, e i problemi sono più gravi del previsto. È la conclusione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che in tre anni ha identificato oltre 1000 partecipanti al mercato attivi senza autorizzazione.
Dall'entrata in vigore della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), all'inizio del 2024, la FINMA esercita una vigilanza molto più rigorosa sul settore: per verificare se gli intermediari adempiano ai loro obblighi conduce accertamenti, indagini e procedimenti. L'entità delle «irregolarità riscontrate» non era però prevedibile, indica l'autorità in un comunicato odierno. «Non abbiamo cercato attivamente i problemi, ma fin dall'inizio abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di clienti e aziende», ha spiegato una portavoce contattata dall'agenzia Awp.
Gli interventi hanno riguardato anche gli intermediari regolarmente registrati: dal 2024 circa 3200 sono stati stralciati dall'apposito registro e in «parte considerevole» si è trattato di operatori che non avevano adempiuto ai propri obblighi.
La lista delle colpe è lunga. Secondo la portavoce della FINMA le irregolarità spaziano da qualifiche insufficienti e attività illecite tramite acquisizione a freddo, con «telefonate moleste», fino a consulenze scorrette e casi di frode. Si è giunti ad esempio alla stipula inadeguata di prodotti assicurativi a lungo termine.
Gli intermediari che operano in modo scorretto rappresentano un problema anche per le compagnie assicurative che collaborano con loro: in caso di attività di intermediazione abusiva, i clienti devono ricevere una nuova consulenza. Nel solo anno in corso, secondo la FINMA, sono state disposte consulenze successive in diverse migliaia di casi.
Il conto, ora, ricade sul settore. La FINMA aumenta con effetto immediato la tassa di vigilanza per gli intermediari registrati, che passa da 475 a 1575 franchi, e anche le tasse per la prima registrazione subiranno un aumento significativo. I contributi precedenti, si legge nel comunicato, non coprivano i costi generati da problemi più gravi del previsto: per proteggere i clienti dagli abusi è stato necessario potenziare le risorse.