Gli interventi hanno riguardato anche gli intermediari regolarmente registrati: dal 2024 circa 3200 sono stati stralciati dall'apposito registro e in «parte considerevole» si è trattato di operatori che non avevano adempiuto ai propri obblighi.

La lista delle colpe è lunga. Secondo la portavoce della FINMA le irregolarità spaziano da qualifiche insufficienti e attività illecite tramite acquisizione a freddo, con «telefonate moleste», fino a consulenze scorrette e casi di frode. Si è giunti ad esempio alla stipula inadeguata di prodotti assicurativi a lungo termine.