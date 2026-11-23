Omicidio a Malters, un sospettato arrestato all'estero
L'uomo è in detenzione in attesa di estradizione in Svizzera. La vittima, un 56enne scomparso a giugno, era stata ritrovata senza vita a settembre
MALTERS - Un sospettato è stato arrestato all'estero nell'ambito delle indagini sulla morte violenta di un uomo di 56 anni a Malters, nel Canton Lucerna. Lo ha comunicato lunedì la Procura lucernese, precisando che l'arresto è avvenuto già nel mese di settembre.
Il sospettato, identificato grazie a intense indagini, si trova attualmente in detenzione in attesa di estradizione e dovrebbe essere trasferito in Svizzera. Le autorità non hanno precisato in quale Paese sia stato fermato.
Il caso riguarda la morte di un 56enne residente a Malters, di cui si erano perse le tracce il 18 giugno. Dopo mesi di ricerche, le forze di intervento avevano ritrovato il suo corpo nel settembre scorso, nella zona di Buggenringen, sempre a Malters.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti finora dalla polizia, la morte dell'uomo sarebbe riconducibile a un delitto violento.
Le indagini sono ancora in corso. La Procura di Lucerna ha fatto sapere che non saranno forniti ulteriori dettagli fino alla conclusione dell'inchiesta.
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