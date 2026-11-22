Il fatto che entrambi i candidati siano considerati sostenitori della linea dura avrebbe invece un ruolo secondario. Tutti quelli che figurano sul ticket seguono la linea del partito, ha rilevato Hermann, aggiungendo che ciò che conta, è la capacità di Aeschi di operare in uno spirito di concordanza.

In un recente sondaggio Sotomo commissionato dal «Blick», il 61% degli aventi diritto di voto interpellati ha dichiarato di non voler assolutamente vedere Aeschi nelle vesti di consigliere federale. Si tratta di una percentuale nettamente superiore a quella registrata per tutti gli altri candidati.