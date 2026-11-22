«Il Ticket UDC? Mette a rischio lo spirito di concordanza»
Le scelte del partito sollevano dubbi sulla rappresentatività e sulla tenuta delle alleanze storiche in Parlamento.
Le scelte del partito sollevano dubbi sulla rappresentatività e sulla tenuta delle alleanze storiche in Parlamento.
BERNA - Il ticket UDC per l'elezione del Consiglio federale composto da Thomas Aeschi e Michael Graber mette in discussione lo spirito della concordanza. È quanto ha affermato oggi all'agenzia Keystone-ATS Michael Hermann, politologo direttore dell'istituto di ricerca Sotomo.
Secondo Hermann, per la successione di Guy Parmelin l'Assemblea federale si trova praticamente di fronte a un ticket con un unico candidato. Il consigliere nazionale altovallesano Graber sarebbe a suo avviso difficilmente eleggibile per gli altri gruppi parlamentari.
Il fatto che entrambi i candidati siano considerati sostenitori della linea dura avrebbe invece un ruolo secondario. Tutti quelli che figurano sul ticket seguono la linea del partito, ha rilevato Hermann, aggiungendo che ciò che conta, è la capacità di Aeschi di operare in uno spirito di concordanza.
In un recente sondaggio Sotomo commissionato dal «Blick», il 61% degli aventi diritto di voto interpellati ha dichiarato di non voler assolutamente vedere Aeschi nelle vesti di consigliere federale. Si tratta di una percentuale nettamente superiore a quella registrata per tutti gli altri candidati.
Secondo Hermann, una rivolta contro un ticket UDC non sarebbe una novità assoluta. Per l'elezione suppletiva del dicembre 2008 l'UDC presentò Ueli Maurer accanto a Christoph Blocher, che non era stato rieletto nel 2007. Il democentrista Hansjörg Walter, sostenuto come candidato di rottura dallo schieramento rosso-verde nonostante avesse dichiarato di non voler accettare un'eventuale elezione, mancò la maggioranza assoluta per un solo voto.
«Sicuramente anche questa volta ci sarà resistenza in Parlamento», secondo Hermann. C'è da chiedersi quanto sarà forte. Con l'annuncio di espellere dal partito i candidati che venissero eletti fuori dal ticket, l'UDC aumenta ulteriormente la pressione sul Parlamento.
L'Assemblea federale potrebbe dimostrare, non eleggendo i due candidati proposti, di non accettare questo ticket, «nell'aspettativa che l'UDC sostituisca i candidati di propria iniziativa». Hermann ricorda il 1993, quando la candidata del PS Christiane Brunner non fu eletta e il partito presentò in seguito un nuovo ticket. Fu eletta Ruth Dreifuss.