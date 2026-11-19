Interpellato alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, in programma questo fine settimana, Leclerc ha commentato per la prima volta l'episodio, precisando di non aver avuto alcun ruolo nella decisione della FIA. «Sono rimasto abbastanza sorpreso dalla scelta delle parole scoprendo l'articolo», ha dichiarato il pilota monegasco, prendendo le distanze dalla controversia sulla sanzione.

Il ferrarista ha comunque riconosciuto che le critiche, anche quelle più severe, fanno parte del mondo della Formula 1. «È chiaramente il lavoro dei giornalisti porre a volte le domande che mettono in difficoltà e fare alcuni titoli piuttosto duri», ha aggiunto, distinguendo così il diritto di critica dalle espressioni utilizzate nei suoi confronti.