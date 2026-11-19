Insulti gratuiti per Leclerc
Finito nel mirino di un giornalista del Daily Mail, il pilota monegasco si è detto «sorpreso»
Finito nel mirino di un giornalista del Daily Mail, il pilota monegasco si è detto «sorpreso»
LAS VEGAS - «Piccolo bastardo subdolo». Sono queste le parole usate da un giornalista del Daily Mail per parlare di Charles Leclerc, in un articolo sul Gran Premio del Messico. Un insulto che ha provocato la reazione della Federazione internazionale dell'automobile (FIA), che ha deciso di ritirare l'accredito al reporter, il britannico Jonathan McEvoy, fino alla fine della stagione.
All'origine della polemica c'è un episodio avvenuto nelle prime curve della gara messicana, quando il monegasco ha rischiato una collisione con il compagno di squadra Lewis Hamilton. McEvoy aveva criticato duramente la condotta del 29enne, utilizzando però espressioni che la FIA ha giudicato un attacco personale, anziché una legittima critica sportiva. La decisione ha suscitato la protesta del Daily Mail, che ha annunciato il boicottaggio delle ultime tre gare della stagione, denunciando un «attacco senza precedenti e scandaloso contro la libertà di stampa».
Interpellato alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, in programma questo fine settimana, Leclerc ha commentato per la prima volta l'episodio, precisando di non aver avuto alcun ruolo nella decisione della FIA. «Sono rimasto abbastanza sorpreso dalla scelta delle parole scoprendo l'articolo», ha dichiarato il pilota monegasco, prendendo le distanze dalla controversia sulla sanzione.
Il ferrarista ha comunque riconosciuto che le critiche, anche quelle più severe, fanno parte del mondo della Formula 1. «È chiaramente il lavoro dei giornalisti porre a volte le domande che mettono in difficoltà e fare alcuni titoli piuttosto duri», ha aggiunto, distinguendo così il diritto di critica dalle espressioni utilizzate nei suoi confronti.
Nel frattempo, l'attenzione torna alla pista. Leclerc, quinto nella classifica mondiale, e Hamilton, quarto, possono ancora ambire al secondo posto in campionato, mentre il titolo iridato è già stato conquistato da Kimi Antonelli. I due piloti Ferrari accusano rispettivamente 30 e 18 punti di ritardo da Max Verstappen, attualmente secondo, con George Russell, terzo, ancora in corsa. Gli ultimi tre Gran Premi della stagione, a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi, saranno dunque decisivi per stabilire le posizioni alle spalle del campione del mondo.