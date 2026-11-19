Il difensore era intanto finito nel mirino del Friborgo, che non si è lasciato sfuggire l'occasione. «Siamo felici di poter contare su William fino al termine della stagione», ha precisato il DS burgundo Gerd Zenhäusern. «È un difensore di grande stazza, con una vocazione difensiva, che apporterà stabilità e soluzioni aggiuntive al nostro reparto arretrato. Solido ed efficace nel suo gioco, corrisponde perfettamente al profilo che stavamo cercando».

Kreü potrebbe esordire con i campioni svizzeri già domani, alla BCF Arena, contro il Rapperswil.