Kreü saluta ufficialmente l'Ambrì, il Friborgo conferma l'ingaggio
Il roccioso difensore svedese saluta la Leventina dopo 18 partite condite da 7 punti. Zehnhäusern: «Gioca in modo semplice ed efficace. È il profilo che cercavamo».
AMBRÌ - L'addio di William Worge Kreü all'Ambrì è ora ufficiale. Dopo le indiscrezioni di ieri, il Friborgo ha confermato oggi l'ingaggio del roccioso difensore svedese fino al termine della stagione. In maglia biancoblù, il 26enne ha collezionato 7 assist in 18 presenze.
Kreü era arrivato all'Ambrì per sopperire all'assenza dell'infortunato Virtanen, firmando un contratto fino a fine novembre. Nonostante le ottime prestazioni sul ghiaccio, il club leventinese non ha però potuto confermarlo per ragioni di budget, anche alla luce del rientro del finlandese.
Il difensore era intanto finito nel mirino del Friborgo, che non si è lasciato sfuggire l'occasione. «Siamo felici di poter contare su William fino al termine della stagione», ha precisato il DS burgundo Gerd Zenhäusern. «È un difensore di grande stazza, con una vocazione difensiva, che apporterà stabilità e soluzioni aggiuntive al nostro reparto arretrato. Solido ed efficace nel suo gioco, corrisponde perfettamente al profilo che stavamo cercando».
Kreü potrebbe esordire con i campioni svizzeri già domani, alla BCF Arena, contro il Rapperswil.