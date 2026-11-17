«Per un attimo sono stato tentato, ma poi le ho tagliate»
Un singolare ritrovamento in quel di Capo San Martino. Dentro un cuscino diverse banconote in euro. Peccato che fossero tutte false.
Un singolare ritrovamento in quel di Capo San Martino. Dentro un cuscino diverse banconote in euro. Peccato che fossero tutte false.
LUGANO - Una volta i soldi si lasciavano sotto al cuscino. N.*, invece, li ha trovati dentro. Un colpo di fortuna che sembrava arrivato dal cielo, ma che invece si è rivelato una beffa.
«Pioveva un po'. Era già una settimana che vedevo in un piazzale, prima di Capo San Martino, un cuscino imbottito. Sembrava un poggiatesta delle sedie da gaming, per intenderci», racconta.
Per giorni quell'oggetto è rimasto lì, finché la curiosità non ha avuto la meglio. «Alla fine mi sono avvicinato e l'ho raccolto. L'ho caricato sulla bici e l'ho portato al lavoro. Tastandolo mi sono accorto che faceva un rumore strano, quindi ho deciso di aprirlo».
La scoperta: 580 euro nascosti nella gommapiuma
Ed ecco la sorpresa. All'interno del cuscino, nascoste tra la gommapiuma, c'erano diverse banconote in euro. Non proprio quello che ci si aspetta di trovare in un cuscino abbandonato.
«Ho pensato di aver trovato un bel gruzzolo. Ho tirato fuori i biglietti e ho iniziato a contarli: tre pezzi da cento e tutti gli altri da venti. Totale: 580 euro».
Una cifra niente male per un ritrovamento del tutto casuale. Ma l'entusiasmo è durato poco. Qualcosa, in quelle banconote, non convinceva del tutto. «Ho cercato degli euro per un confronto. E per fortuna che l'ho fatto perché, messe di fianco, le banconote mostravano piccole differenze».
Ulteriori verifiche hanno confermato il sospetto: erano tutte false. Anche se, a prima vista, sembravano autentiche. «Erano fatte talmente bene che probabilmente avrebbero potuto circolare», osserva N.
La tentazione e la decisione di distruggerle
Insomma, da 580 a zero nel giro di pochi istanti. E un dilemma: che farne di tutte quelle banconote?
N. ammette che, per un momento, la tentazione si è fatta sentire. «Le avevo lì in bella mostra... Non nascondo di aver avuto pensieri "peccaminosi". Proprio per questo ho deciso di tagliarle. Una volta distrutte non sarebbero state più utilizzabili».
Così, armato di forbici, ha messo fine a ogni possibile tentazione. Del malloppo non è rimasto che un mucchietto di carta. E una storia insolita, che ci ha voluto raccontare.
Secondo ritrovamento in pochi giorni in Ticino
Quello di Capo San Martino è il secondo episodio legato al ritrovamento di banconote false segnalato in Ticino nel giro di pochi giorni.
Meno di una settimana fa, infatti, era emersa la presenza di un biglietto da 50 franchi contraffatto nel Locarnese.
Contattata in quell'occasione, la Polizia cantonale aveva invitato a non cedere a facili allarmismi, ridimensionando l'ipotesi di un fenomeno particolarmente esteso. «Recentemente si segnalano alcuni casi in altri distretti ma, in generale, la casistica relativa al fenomeno della falsa moneta resta comunque circoscritta», ci era stato spiegato.
Cosa fare se si sospetta di avere soldi falsi
Se ci si ritrova tra le mani una banconota sospetta, meglio evitare improvvisazioni. E soprattutto, per quanto possa essere forte la tentazione di liberarsene, non bisogna provare a spenderla.
La regola fondamentale è semplice: non rimettere in circolazione il denaro contraffatto, perché farlo costituisce un reato.
In caso di dubbi sull'autenticità di una banconota, è opportuno contattare la Polizia cantonale oppure consegnare il denaro sospetto a una banca, a un ufficio postale o alla polizia.
*nome noto alla redazione