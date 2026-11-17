Per giorni quell'oggetto è rimasto lì, finché la curiosità non ha avuto la meglio. «Alla fine mi sono avvicinato e l'ho raccolto. L'ho caricato sulla bici e l'ho portato al lavoro. Tastandolo mi sono accorto che faceva un rumore strano, quindi ho deciso di aprirlo».

La scoperta: 580 euro nascosti nella gommapiuma

Ed ecco la sorpresa. All'interno del cuscino, nascoste tra la gommapiuma, c'erano diverse banconote in euro. Non proprio quello che ci si aspetta di trovare in un cuscino abbandonato.