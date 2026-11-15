La Lega punta su Piccaluga
Il Coordinatore sarà in lista con Gobbi per il Governo.
LUGANO - La Lega dei Ticinesi ha scelto i suoi candidati per le elezioni cantonali dell'aprile 2027. L'Assemblea, riunita domenica a Monteceneri, ha ufficializzato all'unanimità la candidatura di Daniele Piccaluga, che affiancherà il consigliere di Stato uscente Norman Gobbi sulla lista comune con l'UDC. Conferma unanime anche per Gobbi, la cui candidatura era già stata annunciata.
Coordinatore della Lega dall'inizio del 2025, deputato in Gran Consiglio e vicesindaco di Monteceneri, Piccaluga ha accolto con soddisfazione la designazione. Al Corriere del Ticino ha sottolineato soprattutto la partecipazione all'Assemblea, con oltre 70 presenti nonostante la domenica piovosa. Un segnale incoraggiante per il movimento, reduce da mesi difficili. «C'è ancora della luce ben chiara davanti a noi», ha dichiarato, dicendosi pronto a portare un volto nuovo nella corsa al Governo.
Un posto ancora libero
La lista congiunta Lega-UDC comprende attualmente quattro candidati: Gobbi e Piccaluga per la Lega, Piero Marchesi e Paolo Pamini per i democentristi. Resta da individuare il quinto nome. L'intenzione è trovare una personalità vicina all'area politica dei due partiti, ma non affiliata a nessuno dei due. Potrebbe trattarsi di un imprenditore oppure di un ex politico. I tempi della scelta non sono ancora definiti.
Per il Gran Consiglio, invece, Lega e UDC presenteranno liste separate e condurranno campagne autonome, pur cercando la massima collaborazione nella corsa all'Esecutivo.
Il futuro dell'alleanza
L'Assemblea ha anche designato tre rappresentanti leghisti che lavoreranno insieme ad altrettanti esponenti dell'UDC per valutare un'eventuale evoluzione dei rapporti tra i due movimenti. Sul tavolo ci sono diverse possibilità, tra cui una federazione o una «casa comune», ma nessuna decisione è stata presa.
Durante l'incontro è stato inoltre letto uno scritto di Eolo Alberti, nell'ambito della conciliazione seguita al ricorso contro la sua seconda espulsione. Piccaluga ha liquidato la vicenda affermando che «Eolo Alberti rappresenta il passato».