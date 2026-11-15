La Lega punta su Piccaluga

Coordinatore della Lega dall'inizio del 2025, deputato in Gran Consiglio e vicesindaco di Monteceneri, Piccaluga ha accolto con soddisfazione la designazione. Al Corriere del Ticino ha sottolineato soprattutto la partecipazione all'Assemblea, con oltre 70 presenti nonostante la domenica piovosa. Un segnale incoraggiante per il movimento, reduce da mesi difficili. «C'è ancora della luce ben chiara davanti a noi», ha dichiarato, dicendosi pronto a portare un volto nuovo nella corsa al Governo.