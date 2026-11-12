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Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Un nuovo caso mette in difficoltà il presidente della FIFA, sullo sfondo di impiego illegale e frodi fiscali.
Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
IMAGO / Ball Raw Images
di 20min.ch | pp
Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
Un nuovo caso mette in difficoltà il presidente della FIFA, sullo sfondo di impiego illegale e frodi fiscali.
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ZURIGO - Gianni Infantino è al centro di una nuova polemica negli Stati Uniti. Il presidente della FIFA è accusato di aver impiegato una donna delle pulizie senza permesso di soggiorno, prima di sollecitare le sue relazioni alla Casa Bianca per ottenere per lei un permesso di lavoro eccezionale. Il quotidiano sportivo L'Équipe ha dedicato giovedì la prima pagina del suo sito Internet a questo nuovo caso.

Secondo il New York Post, la famiglia Infantino avrebbe impiegato questa donna tra giugno 2025 e l'inizio del 2026, mentre il programma per rifugiati di cui beneficiava era stato soppresso dall'amministrazione Trump, nel gennaio 2025. Sarebbe stata anche dipendente della FIFA, tra agosto 2024 e ottobre 2025.

Secondo il Telegraph, Gianni Infantino avrebbe poi chiesto a un membro dell'organizzazione della Coppa del mondo 2026 di sollecitare i suoi contatti politici, al fine di ottenere un'autorizzazione di lavoro per la sua dipendente, che sarebbe stata infine concessa nel gennaio 2026. «La richiesta di permesso è stata fatta su espressa richiesta di Infantino, ma a nome della FIFA. Non avrebbe avuto alcuna possibilità di passare altrimenti», afferma un ex membro dell'organizzazione.

«Persone sono finite in prigione per questo genere di fatti»

Il caso assume una nuova dimensione con una denuncia indirizzata al fisco americano, consultata da L'Équipe. Il documento accusa il dirigente di 56 anni e la FIFA di aver violato le leggi fiscali americane e le regole che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro.

All'origine di questa denuncia si trova Abed Ayoub, ex direttore della Lega antidiscriminazione degli arabo-americani e specialista in diritto dell'immigrazione. Egli afferma di agire a nome di cittadini americani residenti in Florida, che desiderano mantenere l'anonimato.

«Persone sono finite in prigione per questo genere di fatti, altri hanno dovuto chiudere la loro azienda. È un reato che prendiamo molto sul serio», avverte. Accusa in particolare Gianni Infantino di aver utilizzato i mezzi della FIFA e la sua posizione per aggirare le regole migratorie americane a beneficio della sua famiglia.

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La FIFA denuncia tentativi ripetuti di destabilizzazione

L'Équipe segnala anche possibili trattamenti di favore concessi alla famiglia Infantino durante i suoi spostamenti. Documenti consultati dal quotidiano indicherebbero un frequente ricorso al servizio di protocollo dell'aeroporto internazionale di Miami. Nel programma: scorte accelerate, coordinamento con le compagnie aeree e le agenzie federali, tante facilitazioni solitamente riservate alle delegazioni ufficiali e alle visite diplomatiche.

Contattata su queste rivelazioni, la FIFA «respinge ogni accusa secondo cui avrebbe impiegato una persona negli Stati Uniti senza la necessaria autorizzazione» e afferma di vigilare «sul rispetto delle esigenze americane in materia di immigrazione e di impiego». Denuncia tentativi ripetuti di destabilizzazione, ritenendo che «alcuni cercano, in modo concertato e continuo, di indebolire la FIFA e il suo presidente».

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