Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
La partita è stata interrotta poco dopo l'ottavo minuto di gioco per le grosse pozzanghere venutesi a creare sul ghiaccio.
La partita è stata interrotta poco dopo l'ottavo minuto di gioco per le grosse pozzanghere venutesi a creare sul ghiaccio.
ZUGO - Non si aspettava certo di bagnare così la sua millesima partita in carriera, Leonardo Genoni. La sfida tra Zugo e Ambrì è stata infatti interrotta a causa delle abbondanti infiltrazioni d'acqua dal tetto della nuovissima OYM Hall di Zugo. L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi.
L'acqua caduta sulla pista ha formato diverse pozzanghere e provocato grossi buchi nel ghiaccio, rendendo impossibile proseguire la partita in sicurezza.
La sfida è stata così interrotta dopo poco più di otto minuti di gioco, sul risultato di 0-0, per tutelare l'incolumità dei giocatori. In serata, il club di casa ha precisato che «il rapporto arbitrale verrà trasmesso al giudice unico della National League, che stabilirà l'esito dell'incontro». Non è quindi ancora chiaro se la partita sarà rigiocata oppure se verrà assegnata una vittoria a tavolino all'Ambrì. «L'EVZ - conclude la nota - fornirà aggiornamenti sugli sviluppi attraverso i propri canali di comunicazione».
Festa rovinata - La partita del giubileo per le 1'000 presenze in National League di Leonardo Genoni è durata appena 8 minuti e 16 secondi. Una festa rovinata per il 39enne portiere originario di Semione, che nei giorni scorsi aveva espresso tutta la sua gioia all'idea di raggiungere questo traguardo proprio contro l'Ambrì. Per l'occasione, Genoni - che nella sua ricca bacheca vanta sette titoli di campione svizzero e quattro medaglie d'argento ai Mondiali - aveva fatto realizzare una maschera celebrativa. Che, evidentemente, non gli ha portato molta fortuna.
Niente rinnovo per Kreü - La partita di questa sera, oltre a segnare il traguardo delle mille presenze di Genoni, coincideva anche con il ritorno sul ghiaccio di Jesse Virtanen, fermo da sei mesi per l'infortunio rimediato contro l'Ajoie nella sfida salvezza della scorsa stagione. Un rientro, quello del finlandese, che porterà all'addio di William Kreü. L'avventura del possente difensore svedese, autore finora di 7 assist in 18 partite con la maglia biancoblù, si concluderà infatti a fine novembre, come confermato dal DS Lars Weibel ai microfoni della RSI. Il budget a disposizione del club non ha infatti permesso di prolungare fino al termine della stagione il contratto del 26enne.
La partita di Zugo non si giocherà a causa di un problema al ghiaccio ❄️? https://t.co/FAYKrvJ7TL— HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) November 11, 2026