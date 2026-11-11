Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

La sfida è stata così interrotta dopo poco più di otto minuti di gioco, sul risultato di 0-0, per tutelare l'incolumità dei giocatori. In serata, il club di casa ha precisato che «il rapporto arbitrale verrà trasmesso al giudice unico della National League, che stabilirà l'esito dell'incontro». Non è quindi ancora chiaro se la partita sarà rigiocata oppure se verrà assegnata una vittoria a tavolino all'Ambrì. «L'EVZ - conclude la nota - fornirà aggiornamenti sugli sviluppi attraverso i propri canali di comunicazione».

Festa rovinata - La partita del giubileo per le 1'000 presenze in National League di Leonardo Genoni è durata appena 8 minuti e 16 secondi. Una festa rovinata per il 39enne portiere originario di Semione, che nei giorni scorsi aveva espresso tutta la sua gioia all'idea di raggiungere questo traguardo proprio contro l'Ambrì. Per l'occasione, Genoni - che nella sua ricca bacheca vanta sette titoli di campione svizzero e quattro medaglie d'argento ai Mondiali - aveva fatto realizzare una maschera celebrativa. Che, evidentemente, non gli ha portato molta fortuna.