Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
Jasmin Mathis si è infortunata durante un allenamento nei Grigioni e resterà assente almeno fino all'inizio del 2027.
Brutto colpo per Jasmin Mathis. La giovane promessa svizzera delle discipline veloci dovrà saltare le prime gare della stagione a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. La sciatrice nidvaldese di 22 anni ha riportato lesioni parziali al legamento collaterale interno e al legamento crociato, come rivelato lunedì dal "Blick".
L'infortunio è avvenuto durante un allenamento nei Grigioni e la terrà lontana dalle competizioni almeno fino all'inizio del 2027. Uno stop che mette a rischio la prima parte della stagione della campionessa del mondo junior di super-G nel 2025.
Mathis dovrà quindi rinunciare alla tournée americana di Coppa del mondo, che prevede due discese e un super G a metà dicembre a Beaver Creek. Molto probabilmente salterà anche i due super G in programma a Saint-Moritz.
Per la giovane sciatrice si tratta di un nuovo problema a un ginocchio già duramente colpito in passato. Nel 2022 aveva infatti subito un grave infortunio alla stessa articolazione, con la rottura del legamento crociato. Questa volta, però, non sarà necessario un intervento chirurgico.
La battuta d'arresto arriva dopo una stagione incoraggiante, nella quale la 22enne aveva conquistato i suoi primi punti in Coppa del Mondo.