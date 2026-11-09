La rielezione di Infantino? «Assicurata»

Alla guida della FIFA dal 2016, il 56enne resta il grande favorito in vista delle elezioni previste il 18 marzo 2027 a Rabat, in occasione del congresso della federazione internazionale. La sua posizione appare solida nonostante le critiche ricevute dopo l'annuncio, la scorsa estate, di un progetto poi abbandonato per la creazione di una società commerciale aperta agli investitori privati.

Il sostegno della «grandissima maggioranza»

La corsa alla presidenza non sarà tuttavia priva di avversari. La scorsa settimana, Kozo Tashima, presidente onorario della Federazione giapponese di calcio (JFA), ha annunciato l'intenzione di candidarsi contro Infantino. È il secondo sfidante a farsi avanti, dopo l'ex difensore svizzero del Tottenham Ramon Vega. Haidar ritiene però che le possibilità del dirigente giapponese siano limitate: «Kozo Tashima potrebbe ottenere qualche voto, ma gli sarà difficile competere, perché la presidenza della FIFA richiede di intrattenere relazioni in tutte le regioni del mondo».