La rielezione di Infantino? «Assicurata»
Il vicepresidente della federazione asiatica non ha il minimo dubbio sul successo dello svizzero alle prossime elezioni in marzo
Il vicepresidente della federazione asiatica non ha il minimo dubbio sul successo dello svizzero alle prossime elezioni in marzo
BEIRUT - La rielezione di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA è una formalità. Ne è convinto Hashem Haidar, vicepresidente della Confederazione asiatica di calcio (AFC), che lunedì ha espresso all'AFP la propria fiducia nel successo del dirigente svizzero. Le dichiarazioni sono arrivate a margine dell'inaugurazione di un mini-campo da calcio in Libano, alla quale ha partecipato lo stesso Infantino.
«Sosteniamo completamente e pubblicamente Infantino», ha ribadito Haidar, che ricopre anche la carica di presidente della Federazione calcistica libanese. Secondo il dirigente, la rielezione dell'attuale numero uno del calcio mondiale è «assicurata». Infantino, presente all'evento, ha invece preferito non rilasciare dichiarazioni alla stampa.
Alla guida della FIFA dal 2016, il 56enne resta il grande favorito in vista delle elezioni previste il 18 marzo 2027 a Rabat, in occasione del congresso della federazione internazionale. La sua posizione appare solida nonostante le critiche ricevute dopo l'annuncio, la scorsa estate, di un progetto poi abbandonato per la creazione di una società commerciale aperta agli investitori privati.
Il sostegno della «grandissima maggioranza»
La corsa alla presidenza non sarà tuttavia priva di avversari. La scorsa settimana, Kozo Tashima, presidente onorario della Federazione giapponese di calcio (JFA), ha annunciato l'intenzione di candidarsi contro Infantino. È il secondo sfidante a farsi avanti, dopo l'ex difensore svizzero del Tottenham Ramon Vega. Haidar ritiene però che le possibilità del dirigente giapponese siano limitate: «Kozo Tashima potrebbe ottenere qualche voto, ma gli sarà difficile competere, perché la presidenza della FIFA richiede di intrattenere relazioni in tutte le regioni del mondo».
La posizione di Infantino si è ulteriormente rafforzata il mese scorso, quando la Confederazione asiatica gli ha accordato ufficialmente il proprio sostegno. Il presidente della FIFA aveva inoltre respinto le richieste di dimissioni, affermando di poter contare sull'appoggio della «grandissima maggioranza» delle federazioni affiliate.
Lunedì Infantino si è recato a Chanay, nella regione montuosa del Libano, per inaugurare un mini-campo da calcio. Il Paese mediorientale ha anche un significato personale per il presidente della FIFA: sua moglie è infatti libanese e lui stesso ha ottenuto la cittadinanza per decreto nel 2025.